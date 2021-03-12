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中澳交惡之際  澳新銀行在中國裁員一半

經濟脈搏 15:25 2021/03/12

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中澳交惡之際  澳新銀行在中國裁員一半

中澳關係低迷、中國與澳洲地緣政治角力升級之際，澳洲四大銀行之一的澳新銀行（ANZ）據報將在中國內地裁員約5成員工、涉約850人，並將部分職位轉移至印度、菲律賓等地，這意味著該銀行在中國的僱員規模將縮減一半。

儘管澳新銀行強調裁員純因商業決定，與中澳關係低迷無關，但澳洲外交部官員表示，中澳關係惡化後，澳洲企業已經意識到中國業務的風險。

根據《悉尼晨鋒報（he Sydney Morning Herald）》報道，澳新銀行在3月10日發給員工的電子郵件中說，未來18個月中，該行將在中國裁員850人，裁員對象主要為技術職、後台營運等職位。

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這封電郵說，「在接下來的幾個月裡，我們將開始逐步把成都團隊目前負責的工作轉移到印度班加羅爾、菲律賓馬尼拉或澳洲墨爾本」。

澳新銀行：純因商業決定

雖然澳新銀行堅稱不會從中國「這個重要的市場」退出、裁員和中澳緊張的貿易關係無關，但銀行業內部人士對《悉尼晨鋒報》說，在中澳貿易關係惡化後，澳盛銀行對保留中國的業務的問題一直「非常謹慎」。

澳新銀行區域經理史帝夫（Steve Harris） 表示，辭退中國員工的決定與中澳近期交惡無關，強調這是一個明確的商業決定。

過去一年，中方不斷對澳洲實施經濟制裁，澳洲出口到中國的一系列產品都遭到各種障礙，其中包括葡萄酒。先是去年對澳洲葡萄酒施加200%以上的高關稅，上個月中方據報已經禁止所有澳洲葡萄酒進入海關。

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責任編輯：鄧國強

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