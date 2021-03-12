【中國航天】長七A火箭成功發射 未來可發射小行星探測器（有片）

中國長征七號A（亦稱為：長征七號改）新一代中型高軌運載火箭今日（12日）发射成功。專家指，這將有力帶動和牽引中國未來大中型衛星的升級換代，對航天強國建設具重要意義。後續長征七號A火箭還將實現零度軌道傾角衛星发射任務、探月、探火和小行星探測等深空探測等任務。

由長七火箭改進而成 有效載荷提升至7噸

長征七號A運載火箭於今日1時51分，在文昌航天发射場成功发射。該運載火箭由長征七號運載火箭改進研制而成。

長征七號A運載火箭總指揮孟剛說，長征七號A運載火箭的发射成功，不僅實現中國中型運載火箭的更新換代，而且將有力帶動和牽引中國未來大中型衛星的升級換代，對航天強國建設具有重要意義。

長征七號A火箭全長60.1米，芯一級、芯二級直徑3.35米，芯三級直徑3米，助推器直徑2.25米，起飛重量約573噸，地球同步轉移軌道運載能力不低於7噸，奔月軌道運載能力不低於5噸，同時具備零傾角軌道、奔月軌道等高軌发射能力。

▲ 長征七號A火箭全長60.1米，地球同步轉移軌道運載能力不低於7噸，奔月軌道運載能力不低於5噸。（內媒圖片）

孟剛介紹說，目前中國具備高軌道发射能力的主力運載火箭，能夠將5.5噸的有效載荷送到地球同步轉移軌道。長征七號A運載火箭將此項能力提升到了7噸，這是長征系列運載火箭能力的提升，對有效載荷來說也將是一個平台的升級換代。

未來，在36,000公里的地球同步軌道上，具備7噸運載能力的長征七號A火箭，將與5.5噸運載能力的長征三號甲系列火箭、14噸運載能力的長征五號火箭一道，形成更加優化、合理的能力布局，這將大力提升中國航天進出空間的能力，對推進高軌道衛星組網建設具有重大意義。

▲ 長征七號A運載火箭於今日1時51分，在文昌航天发射場成功发射。（內媒圖片）

按照中國運載火箭升級換代策略，新一代運載火箭將在2025年前後初步實現對現役火箭的更新換代。根據目前任務安排，長征七號A火箭2025年前任務安排飽滿，將每年執行3-5次发射任務。

據悉，後續長征七號A火箭還將根據任務需求研制更大直徑整流罩構型，以長征七號A火箭為基礎，通過增加上面級等方案，實現零度軌道傾角衛星发射任務、探月、探火和小行星探測等深空探測等任務

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責任編輯：尹航

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