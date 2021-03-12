【中美會談】布林肯先訪日韓 美日擬發表聯合文件牽制中國

在中美高官會談舉行前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將先到訪日本、南韓，是拜登班子上任來首次外訪，反映其對亞太事務的重視。據日本傳媒報道，美日舉行「2+2」會議將發表聯合文件，罕見點名中國，凸顯牽制中國姿態。

布林肯與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）下周二至三（16至17日）將到東京，與日本外相茂木敏充及防衛大臣岸信夫，舉行「2+2」會談。

美日防長外長2+2會談 聯合文件擬點名中國

共同社引述多名日本政府相關人士透露，會議將發表聯合文件，擬明確寫入對中國《海警法》「共同深表關切」，並再度確認釣魚島（日稱尖閣諸島）是《美日安全保障條約》第五條的適用對象，又考慮釣島附近突發事態，就實施自衛隊與美軍的聯合訓練交換意見。

▲ 布林肯

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報道指出，美日聯合文件點名中國相當罕見，顯示對華牽制姿態。而兩國又就中國在《海警法》實施後，反覆派公務船駛入釣島附近的日本領海，表達美日共同應對的意向，意在以提高對華威懾力。

此外，聯合文件草案就東海、南海問題，強調「強烈反對憑藉力量單方面改變現狀」。草案擬將中方活動定位為對日本提倡的「自由開放的印度太平洋」構想的挑戰，並提及維持海洋秩序的重要性。

布林肯結束在日本行程後，將到訪南韓，回程時途中停留阿拉斯加，夥白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅會晤。

美日高層頻見面 商印太局勢

值得注意，美日高層近期頻繁交往。由美國、日本、澳洲及印度組成的「四方安全對話（Quad）」，將於周五（12日）以線上形式舉行首次領導人會晤。這場會晤被視為合作應對中國，而白宮表示，此次四國網絡會議將展示拜登對印太地區的重視，重點放在抗疫、經濟增長合作和氣候危機等方面。

另外，日本內閣官房長官加藤勝信表示，首相菅義偉將於4月上半月出訪華盛頓，將是首位與拜登面對面會晤的外國領導人。他稱，這次會晤旨在展示他們對建立自由公平的印太地區的堅定承諾。

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責任編輯：林佩怡

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