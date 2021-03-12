美國謀造「超長程大砲」 劍指中國？計劃如今被迫中斷

中美地緣角力緊張之際，早前盛傳美國推進「戰略長程加農砲」（SLRC）計劃，以於太平洋部署射程超過1000英里（約1600公里）的大炮，以應對中國；而經技術評估後，該計劃據報已遭擱置。項目主管預料，2023年無法如期進行該火砲的原型展示。

美國《國防新聞》（Defense News）報道，美國陸軍一名負責未來司令部「長程精確火力跨領域小組」（AMD-CFT）的准將稱，由於美國國家科學院（NAS）的技術成熟度報告未能完成，按2020財政年度國防授權法案（NDAA）規定，「SLRC計劃」的許多項目被迫中斷，2023年無法如期進行該火砲的原型展示。

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不過負責人強調，團隊成員將在許可情況下與業界夥伴的合作，繼續進行砲彈和載台等的研發，預計2023年仍能試驗該火砲的部分功能。但負責人亦承認，「SLRC計劃」只是美陸軍首要科技試驗計劃，不一定會真能轉化為真實戰力。

報道指，據2020財政年度國防授權法案規定，「SLRC計劃」須先由美國國家科學院完成必要的技術、材料、製造能力等成熟度評估，確保該計畫不是不停消耗預算的「無底洞」。

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「SLRC計劃」從2020財政年度開始注資，原預計原型將在2023年建造完成。按美國陸軍要求，其一發砲彈的價格不應超過50萬美元。

報道稱，「SLRC計劃」為美國陸軍現代化努力的一部分。美軍期待能生產出比現役火多砲數十倍射程，能部署在歐陸嚇阻俄羅斯，及在太平洋島嶼上直接針對中國本土的武器。惟該計劃不確定性過高，超長射程不僅考驗現有技術，美軍也缺乏運用此射程武器的戰術與經驗。

美軍一直沒有交代「SLRC計劃」可行的部署地方。據測量，從美軍西太平洋主要基地所在地關島到中國本土最近的距離，約為3000公里；從嘉手納到最近的中國本土約840公里；從駐韓美軍平澤市基地到中國山東的距離，則為約440公里。

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早前俄媒引述《大眾機械》雜誌（Popular Mechanics）報道稱，美軍準備將「SLRC」火砲戰艦上，並預計從北海（North Sea）也能砲擊莫斯科（Moscow）。

來自俄羅斯的軍事專家，早前則質疑「SLRC計劃」相關火砲的實戰能力。俄羅斯軍事科學院一名高級研究員，曾在接受俄羅斯國家新聞社採訪時稱，「SLRC計劃」將會是無效和過時的武器。

該研究員指，「SLRC計劃」火砲發射的應是「火箭增程彈」，不是裝滿炸藥的砲彈。他又指，砲身將非常笨重，開火時很容易被鎖定位置並被摧毀。而即時把該火砲部署在鄰近俄羅斯的波蘭，俄軍亦能以短程導彈瞄準歐洲各國首都作為反制。

研究員宣稱，在自動化武器的時代，「SLRC計劃」毫無用處，且在研究先進火砲方面，美國落後於俄羅斯。

責任編輯：黃良潤

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