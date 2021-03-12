▲ 台灣菠蘿出口轉內銷？營養師說3種人別拼命吃

台灣菠蘿（又稱鳳梨）被大陸以蟲害為由禁入口，台灣社會有人推動「出口轉內銷」、還叫本地人多吃。但有台灣營養師警告，菠蘿雖含「鳳梨酵素（ Bromelain ）」，亦有豐富維生素C、胡蘿蔔素、葉酸、植化素等營養成分，但民眾要吃得適量，否則有反效果，其中3類人更要慎吃。

台灣天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心營養師梁嘉麟指出，「鳳梨酵素」可協助蛋白質分解，因此在大魚大肉後食用，可促進消化，減少腹脹、消化不良；此外，一份菠蘿可以提供每日約4分之1維生素C需求量，維生素C可以參與體內膠原蛋白的合成，對皮膚有益，其中所含的膳食纖維，具有維持腸道機能，也可促進排便。

「鳳梨酵素」幫助消化

所謂「一份」，如以水果為對像，泛指一個拳頭的大小，若切塊水果，則約為一般飯碗的5至8分滿。

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梁嘉麟說，「鳳梨酵素」可幫助軟化肉質，使肉質變嫩，醃肉時加入適量的菠蘿，酸甜的口感能增加料理的滋味，並減少額外添加的精緻糖量。

不過梁嘉麟提醒，每日飲食指南裡，建議人們的水果攝取量為每日2至4份，過量攝取菠蘿恐對身體造成負擔，以下3種人要注意：

1、糖尿病族群一天以攝取2份水果為宜。 2、腎病族群食用時應盡量以原型為主，避免食用菠蘿果乾、菠蘿汁。 3、有胃炎或者是胃潰瘍者也應避免空腹食用，以防加重病情。

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責任編輯：鄧國強

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