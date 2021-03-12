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中駐英臨時代辦駁BBC：中國網民稱你們為英國偏見公司

國情動向 16:29 2021/03/12

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中英媒體戰未平，中國官媒CGTN和英國廣播公司（BBC）都捲入風波。中國駐英使館臨時代辦楊曉光接受BBC訪問時表示，該媒體涉華報道充滿偏見，「你們知道中國網民把你們叫做英國偏見公司（British Bias Corporation）嗎？」

駐英臨時代辦：BBC涉疆報道謊話連篇

楊曉光11日接受BBC廣播四台採訪，就全國人大完善香港特區選舉制度闡明原則立場，並批駁錯誤言論，就涉疆問題回擊不實指責。

針對所謂中國「迫害」維吾爾族證據確鑿、是否應受到制裁的提問，楊曉光表示，BBC涉華報道充滿偏見，在涉疆問題上屢屢炒作虛假信息，謊話連篇。

楊曉光說，

你們知道中國網民把你們叫做「英國偏見公司」（British Bias Corporation）嗎？你所提到的圖片是偽造的，新疆 「種族滅絕」的說法更是荒謬至極。

過去40多年里，新疆維吾爾族人口增長了1倍多，從555萬增長到1200多萬。中國政府保護新疆少數民族傳統文化和宗教信仰，維護新疆經濟发展和社會穩定。這怎麼能叫做「種族滅絕」呢，有這樣的「種族滅絕」嗎？

除了楊曉光此次回應，上月，中國駐英公使馬輝還約見BBC的採編部主任、外事新聞主編，就其涉新疆、疫情的等報道提出嚴正交涉，要求立即更正錯誤。

對於西方輿論指責中國的治疆政策，中國外交部也多次強調，新疆從來沒有所謂的「再教育營」，新疆各族人民合法權益得到有效保障。

美媒：歐盟將就新疆人權問題 制裁中國官員

新疆種族滅絕？王毅：想到印第安人 黑奴澳洲原住民

中國駐法使館以這段動畫 反駁西方對新疆議題指控

責任編輯：尹航

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