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【中國樓市】北京：實行「一地一策」 研定各地皮樓價上限

經濟脈搏 17:18 2021/03/12

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在剛結束的全國兩會中，政府工作報告提出「解決好大城市住房突出問題」後，北京市住建委今日表示，將構建「房地聯動、一地一策」機制，精準調控，並將樓價引導前置到土地出讓環節，研定各地塊房價上限，打通地價和房價，遏制非理性拿地行為，堅決穩地價、穩房價、穩預期。

加大租賃住宅用地供應

據北京市住建委，今年北京將繼續堅持「房住不炒」定位，合理增加居住用地供應，加大向租賃住房傾斜力度。計劃安排租賃住宅用地300公頃，其中集租房、公租房各150公頃，分別較去年增加100公頃、70公頃。

該委表示，積極引導多主體、多途徑的多元化實施模式改革，綜合利用現有土地一級開發、集體土地入市、存量資源改造、閒置房屋盤活等方式拓寬供應渠道，保障好群眾住房需求，盡最大努力幫助新市民、青年人等緩解住房困難。

郭樹清：房地產核心問題是泡沫較大 買樓為投機很危險

遏制金融泡沫 傳中國指導銀行控制信貸規模

設不同地皮售樓條件 精準調控

北京市住建委又稱，今年構建「房地聯動、一地一策」機制，根據不同地皮具體情況，設定不同的土地競買或售樓條件，例如設定地價上限、競政府共有產權份額、競建高品質住宅、競建人才公租房、競企業自持房屋比例、執行差異化稅收信貸優惠政策、制定優先購房順序等，將房地產調控落實落細到每塊地皮，並不斷豐富和完善政策工具箱。

同時，將樓價引導前置到土地出讓環節，以土地基準地價為基礎、結合各區域市場情況進行測算。住建、規自部門、區政府和專家組成聯席會，共同研定各地塊房價上限，並在土地出讓環節告知競買人，競買人須簽署房價知悉承諾書。通過打通地價和房價，實現聯動引導，遏制非理性拿地行為。

今年政府工作報告中，延續堅持「房子是用來住的、不是用來炒」的定位，聚焦「三穩」，同時提出「解決好大城市住房突出問題」，通過增加土地供應、安排專項資金、集中建設等辦法，切實增加保障性租賃住房和共有產權住房供給，規範發展長租房市場，降低租賃住房稅費負擔。

【兩會2021】李克強政府工作報告草案全文

【兩會2021】3分鐘看懂 政府工作報告重點

責任編輯：林佩怡

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