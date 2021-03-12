為確保符合當地法律 領英暫停中國境內新用戶註冊

職場社交平台領英（LinkedIn）發布公告指，目前暫停中國境內的新用戶注冊，以確保平台提供的所有內容和服務符合當地的法律和法規。對於何時恢復新用戶注冊、對中國區市場的策略等問題，領英方面未作置評。

何時恢復新用戶注冊 暫未公布

據內地澎湃新聞報道，領英中國公關部回應上述公告內容時表示，為了更好地為中國用戶創造經濟機會，領英暫時停止中國境內的新用戶注冊，以確保平台提供的所有內容和服務均符合當地的法律和法規。作為一個全球性的平台，領英充分尊重適用於自身的各項管理規定，並嚴格遵守中國政府有關互聯網信息服務的相關要求。

對於何時恢復新用戶注冊、對中國區市場的策略等問題，領英方面未作置評。

中國2月公告實施新修訂的「互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定」，要求社交平台健全對用戶帳號的認證、審核等工作。

據悉，領英於2002年成立，2003年5月網站正式上線，於2014年正式進軍中國，並推出簡體中文版，是在中國少數能使用的外國社交平台，中國用戶數逾5200萬人。2016年12月，微軟正式收購領英。

領英進軍中國時，時任執行長的威納（Jeff Weiner）曾說，領英將不得不審查用戶所發布的內容，以符合中國法律要求。過去也曾傳出，有領英用戶發布敏感內容後，帳號遭刪除。

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責任編輯：尹航

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