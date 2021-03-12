▲ 美國印地安人500萬減剩25萬！趙立堅連日駁涉新疆指控

中美高層會談下周登場，美國國務卿布林肯預料將提及新疆議題，而美國政界近日亦持續就新疆表態，中國外交部新聞發言人趙立堅連日回應，其中直指印地安人由500萬降到25萬，「種族滅絕的帽子更適合這國家來戴」。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）日前以嚴厲措詞談及新疆問題。趙立堅10日在例行記者會答問時駁斥，「所謂中國新疆存在種族滅絕的說法荒謬絕倫，與事實完全相反，完全是別有用心的造謠和徹頭徹尾的謊言。美方這麼說，請先拿出證據來」。

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趙立堅說，對於毫無事實依據的攻擊抹黑，中方堅決反對美方聽信假資訊，為謊言與謠言背書，這一做法只會進一步損害美方自身的公信力和形象。他表示：

過去40多年來，新疆維吾爾族人口從555萬增長到1,200多萬，翻了一倍，世上有這樣的種族滅絕嗎？瞭解美國歷史的人應該知道，美國通過西進運動，大肆驅逐殺戮美國印第安人，印第安人口從1492年的500萬驟減至20世紀初的25萬，下降幅度為95%......

趙＂種族滅絕帽子 有更適合的人戴

趙立堅指，換句話說，美國曾經的印第安人口是目前的20倍。種族滅絕的帽子，有更適合的人戴。美方應該做的，是首先關注和改善自身存在的人權問題，而不是基於謊言和謠言，動輒對別國指手劃腳。

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而周五（12日），趙立堅在例行記者會再回應新疆議題，他指出，中方在涉疆、涉港問題上的立場是一貫的、明確的；中方多次說過，新疆地區的大門始終敞開，近年來已經有100多個國家的1200多名外交官、國際組織官員、記者、宗教人士訪問新疆，他們通過實地訪問，了解到新疆的真實情況，認為自己在新疆的所見所聞，同一些西方媒體的報道和政客的指責完全不同。

我們歡迎任何不帶偏見的外國人士訪問新疆，通過親身經歷，更好地了解新疆。在事實和真相面前，國際反華勢力炮制的各種反華謊言和虛假信息都將不攻自破。

責任編輯：鄧國強

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