「牛肉乾」無牛肉 鴨肉製假貨銷全國

內地食品問題屢見不鮮，江蘇揚州警方近日公布破獲一宗假牛肉乾案件，涉案奸商宣稱使用內蒙古草原牛為原材料，但實際不含牛肉，原材料百份百是鴨肉，惟經「直播帶貨」等，銷往全國近30個省市，4個月內銷售額累計800多萬元（人民幣，下同）。

內地傳媒報道，揚州江都市民李先生，去年9月在短片直播平台看到主播推銷一款牛肉乾，宣稱產地是內蒙古，所用的牛肉都是草原牛。他以99元買了4袋牛肉乾，惟收到貨品嚐後，發現口感和之前吃過的牛肉乾不一樣，於是報警。

警方將「牛肉乾」送往食品檢驗機構，檢驗結果顯示「牛肉乾」裡面牛肉的成分為0%，鴨肉的成分為100%。

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「直播帶貨」 安排彈幕好評

警方追查發現，涉事「牛肉乾」由蘇州一間電商公司出售，去年7月開始幫助內蒙古一間食品公司在網上銷售「牛肉乾」，另有成都的傳媒公司負責推廣，邀請主播在短片平台上「直播帶貨」。在直播時，背景牆會配上草原、蒙古包的畫面，主播也會穿上蒙古民族服飾直播。而直播間的觀看數據、誇讚「好吃」的彈幕，都是安排出來的。

警方在涉事的電商公司，查獲17箱顧客退貨的「牛肉乾」，拘捕3名老闆以及10多名客服。去年11月，警方又兵分三路，將近20名疑犯歸案。多名疑犯涉嫌生產銷售偽劣產品罪，正被進一步調查。

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責任編輯：林佩怡

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