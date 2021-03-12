一線城市堵違規資金流入樓市 人行上海總部：加強個人房貸管理

內地嚴防樓市金融泡沫，一線城市圍堵信貸資金違規流入樓市。人民銀行上海總部今日更印發指引，強調金融機構要合理控制房地產貸款增速和佔比，並加強個人住房貸款管理，嚴格審查貸款人個人信息的真實性，切實防範消費貸款、經營性貸款違規流入房地產市場。

事實上，內地近期收緊房貸政策，嚴打信貸資金違規流入房地產。央視財經報道，深圳多間銀行本周開始，對違規流向樓市的信貸資金自查，要求客戶提前進行返還。

傳違規可能被抽貸

另據《新京報》報道，近日網傳上海一違反貸款用途的個人貸款，被提前收回。而在政策監管壓力下，北京、廣州等地，一旦查出消費貸、經營貸用於買樓的情況，根據借款合同，也有被抽貸的可能。

中原地產首席分析師張大偉曾表示，上海、深圳等地這一輪樓價上漲，與信貸違規進入房地產關係非常大，而今年以來房地產調控著力也是調控信貸。

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廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，去年經營貸違規流入樓市主要在上海、深圳、廣州，今年可能會擴展到二線城市。因此，必須從政策上堵住經營貸可能流入樓市的渠道。

他認為，目前內地樓市運行和2016年類似，即從深滬一線城市，蔓延到廣州、北京及熱點二線城市。如果不控制經營貸的流向，將可能助推新一輪泡沫的攀升。

今年政府工作報告指出，堅持「房住不炒」定位，穩地價、穩房價、穩預期；解決好大城市住房突出問題。又提到「金融機構要堅守服務實體經濟的本分」，被解讀意味加強對房地產金融的監管。

另外，中國銀保監會主席郭樹清早前表示，房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，金融化、泡沫化傾向還比較強，又指很多人買樓不是為了居住，而是為了投資投機，這是很危險，強調必須積極穩妥促進房地產市場平穩健康發展。

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責任編輯：林佩怡

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