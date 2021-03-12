  • 23°C
香港時間 : 2021312日 (五) 20:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一線城市堵違規資金流入樓市 人行上海總部：加強個人房貸管理

經濟脈搏 19:50 2021/03/12

分享：

內地嚴防樓市金融泡沫，一線城市圍堵信貸資金違規流入樓市。人民銀行上海總部今日更印發指引，強調金融機構要合理控制房地產貸款增速和佔比，並加強個人住房貸款管理，嚴格審查貸款人個人信息的真實性，切實防範消費貸款、經營性貸款違規流入房地產市場。

事實上，內地近期收緊房貸政策，嚴打信貸資金違規流入房地產。央視財經報道，深圳多間銀行本周開始，對違規流向樓市的信貸資金自查，要求客戶提前進行返還。

傳違規可能被抽貸

另據《新京報》報道，近日網傳上海一違反貸款用途的個人貸款，被提前收回。而在政策監管壓力下，北京、廣州等地，一旦查出消費貸、經營貸用於買樓的情況，根據借款合同，也有被抽貸的可能。

中原地產首席分析師張大偉曾表示，上海、深圳等地這一輪樓價上漲，與信貸違規進入房地產關係非常大，而今年以來房地產調控著力也是調控信貸。

【中國樓市】北京：實行「一地一策」 研定各地皮樓價上限

上海杭州樓控加辣 住建部強調遏制投機炒房

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，去年經營貸違規流入樓市主要在上海、深圳、廣州，今年可能會擴展到二線城市。因此，必須從政策上堵住經營貸可能流入樓市的渠道。

他認為，目前內地樓市運行和2016年類似，即從深滬一線城市，蔓延到廣州、北京及熱點二線城市。如果不控制經營貸的流向，將可能助推新一輪泡沫的攀升。

今年政府工作報告指出，堅持「房住不炒」定位，穩地價、穩房價、穩預期；解決好大城市住房突出問題。又提到「金融機構要堅守服務實體經濟的本分」，被解讀意味加強對房地產金融的監管。

另外，中國銀保監會主席郭樹清早前表示，房地產領域的核心問題還是泡沫比較大，金融化、泡沫化傾向還比較強，又指很多人買樓不是為了居住，而是為了投資投機，這是很危險，強調必須積極穩妥促進房地產市場平穩健康發展。

遏制金融泡沫 傳中國指導銀行控制信貸規模

【中國樓市】郭樹清：房地產核心問題是泡沫較大 買樓為投機很危險

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

遏制金融泡沫 傳中國指導銀行控制信貸規模
2021/03/05
遏制金融泡沫 傳中國指導銀行控制信貸規模
【中國樓市】郭樹清：房地產核心問題是泡沫較大 買樓為投機很危險
2021/03/02
【中國樓市】郭樹清：房地產核心問題是泡沫較大 買樓為投機很危險
上海杭州樓控加辣 住建部強調遏制投機炒房（第二版）
2021/03/03
上海杭州樓控加辣 住建部強調遏制投機炒房（第二版）
【中國樓市】北京：實行「一地一策」 研定各地皮樓價上限
今日
【中國樓市】北京：實行「一地一策」 研定各地皮樓價上限
金融機構 經濟 郭樹清 金融 銀行 中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會 樓價 廣東省 深圳

下一篇文章

【中國樓市】北京：實行「一地一策」 研定各地皮樓價上限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力
李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力
台灣菠蘿欲銷澳洲抗大陸封殺 澳媒卻說：不了（第二版）
台灣菠蘿欲銷澳洲抗大陸封殺 澳媒卻說：不了（第二版）
【大灣區】佛山新機場選址終確定 定位西岸樞紐能起降A380
【大灣區】佛山新機場選址終確定 定位西岸樞紐能起降A380
台灣旱災恐加劇芯片荒 台官竟籲鑿井取水（第二版）
台灣旱災恐加劇芯片荒 台官竟籲鑿井取水（第二版）
【大灣區】廣州地鐵18號線跑出時速176公里 研接港珠澳橋口岸（組圖）
【大灣區】廣州地鐵18號線跑出時速176公里 研接港珠澳橋口岸（組圖）
中澳交惡之際 澳新銀行在中國裁員一半
中澳交惡之際 澳新銀行在中國裁員一半