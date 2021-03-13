【中美科技戰】美認定華為中興等五中企  構成國家安全威脅

中美高層對話前夕，美方對中國仍持強硬姿態。美國聯邦傳播委員會（FCC）今天根據2019年保護美國通訊網絡相關法律，認定5家中國企業對美國構成國家安全威脅。

中國外交部多次強調，美方應立即停止對中國企業的無理打壓。

FCC表示，這5家中國公司包括華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海能達（Hytera）、杭州海康威視（Hikvision）及大華科技（Dahua Technology）。

路透社報道，2019年「安全可信通訊網路法」（Secure and Trusted Communications Networks Act）要求FCC列出「經發現對美國國安構成令人無法接受的威脅」的電信設備與服務製造商名單。

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FCC代理主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）在聲明中說：「這份名單提供有意義的指引，將確保在全國建設下一世代網絡之際，不會重蹈覆轍或採用會危及美國國家安全或人民安全保障的設備或服務。」

2019年安全可信通訊網路法所採用的標準來自國防授權法，美國在2019年將華為和海康威視等中企列入經濟黑名單。

FCC去年正式將華為和中興通訊列為通訊網路國安威脅，此舉意味禁止美國企業動用83億美元政府資金向這兩家公司購買設備。

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華為今年2月向美國聯邦第五巡迴上訴法院遞狀，對FCC的做法提出異議。

對於美方多番打壓中國企業，發言人趙立堅曾在例行記者會多次指出，「美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則」。

趙立堅要求，「美方應立即停止對中國企業的無理打壓，公平公正、非歧視地對待中國企業」。

責任編輯：鄧中建

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