美日印澳元首對話  曾討論中國對安全挑戰

美國總統拜登周五與澳洲、印度和日本領導人舉行線上會議。美澳印日組成的四方對話機制是拜登對抗中國日益增長的軍事和經濟實力的核心。拜登說，一個自由開放的印太地區對這些國家至關重要。

中國外交部發言人趙立堅談及四國峰會時指, 國家間的交往合作, 應有助於增進區域國家間相互理解和信任, 而不應針對第三方或損害第三方的利益。

峰會後發表聯合聲明，將成立疫情、關鍵技術、氣候變遷等工作小組因應挑戰，四國元首也預計年底召開一次峰會。不過聲明並未觸及中國議題。

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白宮表示，首次四方領導人級別的虛擬會議顯示了拜登對印太地區的重視，會議聚焦應對冠狀病毒大流行和氣候危機，以及恢復經濟增長。

「一個自由開放的印太地區對我們每個國家的未來都至關重要，」拜登在白宮出席會議時表示，「美國致力於與你們、我們的伙伴以及我們在該地區的所有盟友合作，以實現穩定。」

一位美國高級官員告訴記者，周五的會議將涉及「開誠布公地討論中國在全球舞台上扮演的角色」，他指的是該地區在自由和開放貿易及商業方面面臨的「挑戰」。

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白宮在四方安全對話視訊峰會後發布聯合聲明指出：「我們承諾在印太及其他地區提倡自由、開放且基於規則的秩序，根植於國際法律來促進安全與繁榮並對抗威脅。」

根據聲明內容，「在領袖層級方面，我們將於今年底舉行一次面對面峰會。」

拜登政府表示，四國將宣布融資協議，以支持增加印度的冠狀病毒疫苗生產能力，新德裡方面呼籲這樣做，以對抗北京不斷擴大的疫苗外交。

責任編輯：鄧中建

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