【中美角力】美法官發布初步禁制令  叫停美國防部針對小米投資禁令

距離美國限制小米股票交易的禁令生效僅幾天時間，美國一聯邦法官當地時間12日就小米公司起訴美國防部一案發出初步禁制令，禁止美國國防部將小米列為所謂「與中國軍方相關企業」政策的生效或實施。

據彭博社報道，美國哥倫比亞特區地方法院法官魯道夫·孔特雷拉斯認為，美國國防部此舉「具有任意性且反覆無常」，剝奪了該公司的正當法律權利。他還表示，隨著訴訟展開，小米很可能會贏得全面撤銷禁令，並發出初步禁制令以防止該公司遭受「無法彌補的損害」。

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小米回應稱，將小米列入中國涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定。並且強調，小米是一家獨立經營管理的上市公司，股權分散、股票公開交易。公司生產的電子產品都是面向普通消費者的。

此前在1月15日，美國政府將9家中國企業列入所謂「與中國軍方相關」的黑名單中，其中包括手機製造商小米及飛機製造商中國商飛。路透社稱，根據相關投資禁令，美國投資者需在今年11月11日前出售所持「黑名單」公司的股份。

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隨後，小米在美國哥倫比亞特區聯邦地方法院對美國國防部和財政部提起了法律訴訟。

中國外交部發言人此前也多次表示，美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。事實一再表明，美國是一個不可靠、沒有可信度的國家。

外交部發言人指，這種做法不僅損害中國企業的合法權益，也損害美國和其他國家企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈造成破壞。美方應立即停止對中國企業的無理打壓，公平、公正、非歧視地對待中國企業，多做有利於中美科技交流和經貿合作的事。

責任編輯：鄧中建

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