【新冠疫情】中國疾控中心主任：最遲明年中  中國疫苗接種率將達70%至80%

中國疾控中心主任高福接受傳媒訪問時表示，按照目前疫苗的產量，中國應能在今年年底至明年年中時達到70%-80%的新冠疫苗接種率，即目標人群9億到10億。他還表示，面對全球疫情蔓延，中國應帶頭做到群體免疫。

此外，早前一天高福在一電視節目中，介紹了目前全球疫苗研制的七條路徑，分別是滅活疫苗、弱毒苗、重組蛋白苗、腺病毒載體疫苗、mRNA疫苗、DNA疫苗和病毒樣顆粒和納米顆粒疫苗。

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「由於人類第一次用這樣的疫苗，我們並不知道哪個最好，所以為了能夠戰勝這樣的疾病，全世界的科學家走著不同的路徑，並努力找到更好的那一條。」高福說。

高福主示，疫苗是抗擊新冠病毒的有力武器，實現「群體免疫」才能戰勝疫情。目前構建「群體免疫」有兩種方法，一種是自然感染，讓人體的免疫細胞去識別它，感染的過程中建立起「群體免疫」。另一種是通過疫苗免疫，這也是「群體免疫」。

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除此之外，疫苗免疫規劃問題也十分重要。目前，國內疫苗接種人群主要為18歲到59歲，59歲以上人群也在逐步接種。針對何時才能實現疫苗接種全年齡覆蓋這一問題，高福做出了解釋：「流行病學數據告訴我們，相對來說，18歲以下人群的症狀較輕，但何時才能延伸到18歲以下，還要等待相關公司的臨床實驗數據。」

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責任編輯：鄧中建

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