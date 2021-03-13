【航天科技】中國火箭再邁一大步 成功發射遙感三十一號04組衛星

13日10時19分，中國長征四號丙運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，以「一箭三星」方式成功將遙感三十一號04組衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

據「中國航天科技集團」公眾號消息指出，遙感三十一號04組衛星由中國航天科技集團有限公司五院航天東方紅衛星有限公司抓總研製，主要用於開展電磁環境探測等。

長征四號丙運載火箭是由中國航天科技集團八院研製的常溫液體三級運載火箭，具備發射多種類型、不同軌道衛星的能力，可實施一箭單星或多星發射，其700公里太陽同步軌道運載能力可達3噸。

此次發射為長征四號乙系列運載火箭在今年第3次執行任務，是長征系列運載火箭第363次發射。

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此外，央視新聞報道，中國12日在文昌航天發射場成功完成長征七號改遙二運載火箭發射，該運載火箭由長征七號運載火箭改進研製而成，用於發射地球同步軌道衛星，運載能力不少於7噸。

長征七號改遙二運載火箭為中國新一代運載火箭當中首個改型火箭，長征七號改完成了一系列新設計，也有了全新的運載能力。預計在2025年前，「長征七號改」每年會執行3到5次發射任務，後續則會按照需求任務升級，發射零度軌道傾角衛星，以及執行探測月球、火星、小型星等任務。

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責任編輯：鄧中建

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