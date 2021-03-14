【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」

▲ 【大灣區】東莞建「香港城」推民生「軟聯通」 首期2023落成

中央推動粵港澳大灣區戰略之際，珠三角地方配合促進與香港在一些領域上融合，其中，東莞常平鎮爭取今年動工建造「香港城」項目，實現在民生範籌裡與香港「軟聯通」，首期預計約2023年落成。

常平鎮委書記劉裕昌日前向媒體闡述該鎮經濟社會規劃。東莞時間網報道，常平鎮2020年3月份獲批「東莞市深化莞港合作基層改革創新試驗區」，接下來，常平啟動打造莞港現代服務業融合發展先導區，積極爭取中央、省、市政策扶持，培育一批優質的現代服務業企業，探索「香港服務+東莞製造」的莞港合作新模式。

房貸、普惠教育、普惠醫療等 惠及港人

至今年即2021年，常平將積極打造鏈接雙循環的重要樞紐平台。其中，以「香港城」項目爲龍頭，全力推動「一城、兩區、六片和兩節點一學院」建設，做大做強中歐（中國與歐洲）班列，以更加開放的姿態構建新發展格局。

報道指，「香港城」項目徵地拆遷工作已經取得重大突破，項目範圍內同意遷收房屋達80%、核心區高達97%。該項目定位爲常平實現高質量發展的「新引擎」，城市形象的「新客廳」。

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據稱，「香港城」主要是通過與香港在民生領域進行「軟聯通」探索，在住房貸款、普惠教育、普惠醫療、便捷交通等方面先行先試，爲香港人在內地生產生活提供更多便利化人性化服務，著力打造莞港交流合作標桿性項目。

該項預計年底掛牌招標，一期工程預計在2023年左右完成。

劉裕昌表示，在產業鏈方面，接下來將深入實施「穩鏈補鏈強鏈拓鏈工程」，重點培育「智能裝備產業集群」和「電聲音響產業集群」，推動紡織服裝、食品飲料、家具等傳統產業轉型升級。

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責任編輯：鄧國強