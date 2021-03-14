  • 21°C
香港時間 : 2021314日 (日) 23:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」 （第二版）

社會熱點 22:45 2021/03/14

分享：

【大灣區】東莞建「香港城」推民生「軟聯通」 首期2023落成

中央推動粵港澳大灣區戰略之際，珠三角地方配合促進與香港在一些領域上融合，其中，東莞常平鎮爭取今年動工建造「香港城」項目，實現在民生範籌裡與香港「軟聯通」，首期預計約2023年落成。

（新增最後一段，闡述東莞市政府促進港莞高等教育合作）

常平鎮委書記劉裕昌日前向媒體闡述該鎮經濟社會規劃。東莞時間網報道，常平鎮2020年3月份獲批「東莞市深化莞港合作基層改革創新試驗區」，接下來，常平啟動打造莞港現代服務業融合發展先導區，積極爭取中央、省、市政策扶持，培育一批優質的現代服務業企業，探索「香港服務+東莞製造」的莞港合作新模式。

房貸、普惠教育、普惠醫療等  惠及港人

至今年即2021年，常平將積極打造鏈接雙循環的重要樞紐平台。其中，以「香港城」項目爲龍頭，全力推動「一城、兩區、六片和兩節點一學院」建設，做大做強中歐（中國與歐洲）班列，以更加開放的姿態構建新發展格局。

報道指，「香港城」項目徵地拆遷工作已經取得重大突破，項目範圍內同意遷收房屋達80%、核心區高達97%。該項目定位爲常平實現高質量發展的「新引擎」，城市形象的「新客廳」。

【大灣區】佛山新機場選址終確定  定位西岸樞紐能起降A380 

【大灣區】廣州地鐵18號線跑出時速176公里 研接港珠澳橋口岸（組圖）

    點擊圖片放大
    +3
    +2

據稱，「香港城」主要是通過與香港在民生領域進行「軟聯通」探索，在住房貸款、普惠教育、普惠醫療、便捷交通等方面先行先試，爲香港人在內地生產生活提供更多便利化人性化服務，著力打造莞港交流合作標桿性項目。

該項預計年底掛牌招標，一期工程預計在2023年左右完成。

劉裕昌表示，在產業鏈方面，接下來將深入實施「穩鏈補鏈強鏈拓鏈工程」，重點培育「智能裝備產業集群」和「電聲音響產業集群」，推動紡織服裝、食品飲料、家具等傳統產業轉型升級。

香港城市大學（東莞）校園　獲當地政府支持

另一方面，東莞市政府表示，支持香港城市大學（東莞）引進香港高校師資、課程和優勢學科，建設國際領先的優質教學與研究體系，努力辦成一所「致力於卓越科研和教育的世界一流高等教育學府」，服務於粵港澳大灣區和國家科技創新、產業升級和高質量發展。

東莞市在松山湖科學城核心區劃撥約523畝土地用於香港城大（東莞）校園建設，另外在校園周邊預留200畝用地支持其未來發展。

【兩會2021】十四五科技自立戰略曝光  設大灣區等4大國家科學中心

大灣區發展今年提速  香港要這樣才不失機遇

【大灣區】廣東3招促與香港科技合作 粵十四五提河套區

【大灣區】廣東十四五謀建新廣深高鐵 港人北上更便利

責任編輯：鄧國強

相關文章

【大灣區】佛山新機場選址終確定 定位西岸樞紐能起降A380
2021/03/10
【大灣區】佛山新機場選址終確定 定位西岸樞紐能起降A380
【大灣區】廣州地鐵18號線跑出時速176公里 研接港珠澳橋口岸（組圖）
2021/03/10
【大灣區】廣州地鐵18號線跑出時速176公里 研接港珠澳橋口岸（組圖）
劉世錦：粵港澳大灣區基礎條件好 在全球大有競爭力
2021/03/07
劉世錦：粵港澳大灣區基礎條件好 在全球大有競爭力
【兩會2021】十四五科技自立戰略曝光 設大灣區等4大國家科學中心（第二版）
2021/03/05
【兩會2021】十四五科技自立戰略曝光 設大灣區等4大國家科學中心（第二版）
【大灣區】郭樹清指「理財通」會有更多新舉措 正研究論證規劃
2021/03/02
【大灣區】郭樹清指「理財通」會有更多新舉措 正研究論證規劃
經濟數據表現 經濟現象 經濟 建造 交通 服務 中歐 香港 大灣區 東莞

下一篇文章

緬甸中資工廠遭打砸搶燒 中國使館促制止暴行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

職場異性相處 工行內部機構倡「避免單獨聚餐」 網民熱議（第二版）
職場異性相處 工行內部機構倡「避免單獨聚餐」 網民熱議（第二版）
福特CEO揭科技戰「美國死穴」：電動車鋰電池
福特CEO揭科技戰「美國死穴」：電動車鋰電池
【新冠疫苗】北京開放60歲或以上老人接種 但有這些條件
【新冠疫苗】北京開放60歲或以上老人接種 但有這些條件
「牛肉乾」無牛肉 鴨肉製假貨銷全國
「牛肉乾」無牛肉 鴨肉製假貨銷全國
【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」 （第二版）
【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」 （第二版）
【新冠疫情】中國疾控中心主任：最遲明年中 中國疫苗接種率將達70%至80%
【新冠疫情】中國疾控中心主任：最遲明年中 中國疫苗接種率將達70%至80%