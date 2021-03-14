▲ 【十四五規劃】抗美科技戰 戰略新興產業佔GDP飆至17%

中美科技戰白熱化、中央提出科技自立自強之際，全國人大日前通過的十四五（2021-2025）規劃綱要，為國家今後五年的科技發展描畫宏圖，其中訂定明確量化目標，戰略新興產業佔GDP的比例要急增至17%，遠高於目前水平；同時更點名一系列重點發展的科技領域，諸如量子及人工智能等。

全國人大會議審議並通過的《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案（下稱綱要）》，全文多個章節提及今後五年的創新科技發展藍圖。

當中在談及發展、壯大戰略性新興產業時，綱要提到：

著眼於搶佔未來產業發展先機，培育先導性和支柱性產業，推動戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展，戰略性新興產業增加值佔GDP比重超過17%。

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翻查公開資料，國家發改委曾指，國家戰略性新興產業增加值佔GDP比重，至2019年為11.5%，比對約五年前即2014年提高3.9個百分點。

這一比例倘若至2025年提升至17%，這不僅比2019年急增5.5個百份點，增速也快於上一個五年規劃，並且創出史上的新高。

戰略新興產業加快發展 實現科技自立自強

至於哪一些新興產業被視為支柱，綱要指出，要聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能。

綱要又提到，要推動生物技術和信息技術融合創新，加快發展生物醫藥、生物育種、生物材料、生物能源等產業，做大做強生物經濟；深化北斗系統推廣應用，推動北斗產業高質量發展。

針對中國基礎科技水平被指有待提升，綱要提出，要加強原創性引領性科技攻關，其中，包括瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。

支持北京、上海、大灣區成國際科創中心

綱要又指，要從國家急迫需要和長遠需求出發，集中優勢資源攻關新發突發傳染病和生物安全風險防控、醫藥和醫療設備、關鍵元器件零部件和基礎材料、油氣勘探開發等領域關鍵核心技術。

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綱要又提出，要建設國家科技平台，支持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心，建設北京懷柔、上海張江、大灣區、安徽合肥綜合性國家科學中心，支持有條件的地方建設區域科技創新中心。

綱要又指，要以優惠政策支持國家科技產業發展，其中，實施更大力度的研發費用加計扣除、高新技術企業稅收優惠等普惠性政策。

拓展優化首台（套）重大技術裝備保險補償和激勵政策，發揮重大工程牽引示範作用，運用政府採購政策支持創新產品和服務......健全鼓勵國有企業研發的考核制度，設立獨立核算、免於增值保值考核、容錯糾錯的研發準備金制度，確保中央國有工業企業研發支出年增長率明顯超過全國平均水平。完善激勵科技型中小企業創新的稅收優惠政策。

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責任編輯：鄧國強

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