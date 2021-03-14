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【新冠疫苗】北京開放60歲或以上老人接種  但有這些條件

社會熱點 18:47 2021/03/14

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新冠肺炎疫苗誰不該接種，還有不同說法，最好是在接種前詢問醫生意見。北京市疾控中心表示，該市西城區、豐台區、朝陽區等區已開始為60歲及以上老年人接種新冠疫苗，但有先決條件，表明老人如患有嚴重心腦血管疾病或肝腎方面疾病，不建議接種。另外，任何人如有疫苗過敏病歷，則更不能接種。

北京市豐台區衛健委主任劉婉瑩表示，針對60歲以上人群的新冠疫苗接種工作已經啓動一周，目前平穩有序。60歲以上人群主要通過所在街道鄉鎮和社區村進行報名，從報名情況看，接種積極性很高。

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劉婉瑩說，「身體基礎較好，沒有其他疾病的均可接種。如果有嚴重心腦血管疾病或肝腎方面疾病，則不建議接種」；同時，對於患有高血壓、糖尿病等慢病的老年人，能否接種取決於控制情況。如果老年人對自己的健康管理較好，身體的各項機能和指標正常，則可以接種。

曾有疫苗嚴重過敏反應者 不能打新冠疫苗

北京市疾控中心副主任龐星火表示，高風險9類人群當中其實就有慢性病患者，像高血壓、糖尿病等基礎病，只要在藥物控制到很好水平的穩定期，是可以接種新冠疫苗的。

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北京市疾控中心周日透過官方微信發布通知，指以下人士不適宜接種新冠肺炎疫苗：

  • 對疫苗或疫苗成分過敏，有過疫苗接種嚴重過敏反應歷史的。
  • 有未控制的嚴重慢性疾病、未控制的癲癇、腦病和其他進行性神經系統疾病。
  • 有嚴重慢性疾病的，過敏體質，精神疾病史或家族史，有血小板減少症或者出血性疾病的，免疫功能受損（例如惡性腫瘤、腎疾綜合症、愛滋病患者）。
  • 懷孕的、哺乳期女性。建議準備懷孕的婦女，在接種新冠疫苗3個月以後才懷孕。

該中心特別重申，過去曾發生過疫苗接種嚴重過敏反應者，不得接種新冠疫苗。

央視報道，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12日表示，全球已接種超過3.35億劑次新冠疫苗，尚未發現接種新冠疫苗導致的死亡。

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責任編輯：鄧國強

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