【消費者權益】內地315 智能電視開機廣告避無可避多人投訴

內地力推內循環，營造良好消費環境必不可少。國際消費者權益日（315）之際，一些消費亂象引發關注，包括智能電視的開機廣告無法關閉，專家建議出台強制性國家標準或行業標準。

用家：系統自動更新後 開始開機播廣告

視頻網站上的廣告尚可選擇跳過或關閉，而內地市面上在售的主要智能電視品牌中，有大部分型號的電視有15至30秒的開機廣告，且普遍不能取消，消費者也無法進行「一鍵關閉」，被指嚴重影響用戶體驗。

據內地澎湃新聞報道，以小米一款智能電視為例，消費者表示，每次打開電視都有30秒的開機廣告，「只有看到最後5秒才能跳過，但都已經被迫觀看25秒了。」消費者反映，購買電視時，銷售人員並未告知這一情況，小米客服亦表示這並非產品質量問題，不在退換貨範圍內。

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除了小米，購買夏普智能電視的消費者表示，電視購於2018年，在去年底一次電視系統自動更新後，原本僅出現品牌標志的開機界面，卻播放商業廣告。消費者稱，電視是自己購買而非品牌免費贈送，卻在突然間、未被告知的情況下被增加廣告。

廣告方：智能電視是高性價比廣告屏

而從投放廣告的那一方來看，智能電視屏幕是高性價比的廣告屏，消費者所投訴的強制觀看、強制曝光、無法屏蔽等特點，反而令開機廣告報價高漲。

對於開機廣告問題，有律師指出，這侵犯了消費者的知情權、選擇權和公平交易權。實際上，中國電子商會和中國電子視像行業協會早已出台針對智能電視開機廣告的團體標準，要求廣告時長不得超過30秒，須具備「一鍵關閉」提示和功能。但如今，智能電視強制用戶觀看開機廣告的情況仍未被禁止。

中國電子商會副秘書長王福山指，目前出台的團體標準只能依靠企業自願執行，部分企業基於利益不執行，反而導致市面上易出現「劣幣驅逐良幣」的情況。他建議盡快制定並出台針對智能電視開機廣告的強制性國家標準或行業標準，對智能電視市場進一步規範。

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責任編輯：尹航

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