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【新冠肺炎】廣東發現尼日利亞變種病毒  康復者恐二次感染

社會熱點 19:37 2021/03/14

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新冠肺炎再有變種！廣東省疾控中心公布，該中心從兩宗境外輸入個案的鼻咽拭子中，首次發現編號為B.1.525的尼日利亞突變株，病毒分離工作仍在進行中。這是繼今年一月發現英國及南非突變株以來，再次發現新冠病毒突變株。

根據報道，這兩名病例均為境外輸入的無症狀感染者，在閉環管理中被發現，分別於2月21日、2月22日報告為無症狀感染者，目前仍在醫院接受集中醫學觀察。

至本月5日，廣東省疾控中心收到廣州市疾控中心上送兩名患者的鼻咽拭子樣本，立即開展病毒分離和基因組測序分析工作，至上周五通過對原始樣本基因測序分析，結果提示為B.1.525亞型，尼日利亞突變株。

尼日利亞突變株　或已在26國家傳播

廣東省疾控中心指出，新冠病毒尼日利亞突變株已在全球26個國家傳播；有研究發現，尼日利亞突變株讓病毒傳播力增強，容易導致抗體中和、逃逸現象出現－－也就是抗體消失，這可能導致感染過新冠肺炎病例再次感染。

北京開放60歲或以上老人接種  但有這些條件

中國疾控中心主任：最遲明年中  中國疫苗接種率將達70%至80%

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疾控中心提醒民眾，要堅持做好個人衛生，保持勤洗手、戴口罩、一米距、勤通風。

廣東省疾控中心先後發現的新冠病毒突變株，均是對境外輸入病例樣本進行回顧性基因測序分析時發現，對上一次為今年1月初。

今年1月2日，中心於一名英國輸入新冠肺炎確認病例的咽拭子樣本中發現B.1.1.7突變株；1月6日，在一名境外輸入南非籍新冠肺炎患者的咽拭子中，分離出501Y.V2南非突變株。

廣東省疾控中心表示，將繼續加強對新冠病毒突變株的監測和研究，做好境外輸入病例疫情溯源及病毒變異監測工作，密切跟踪新冠疫苗對突變株的免疫保護效果評估，進一步落實各項防控措施，確保相關突變株不在廣東省造成後續傳播。

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責任編輯：鄧國強

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