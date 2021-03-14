【中美會談】偏偏選在苦寒之地阿拉斯加  原來同疫情有關

▲ 【中美會談】偏偏選在苦寒地阿拉斯加 原來同疫情有關

中美外交高層將於美國時間18日（周四）起在美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）舉行會談，是拜登政府上任後，雙方高層首度會面；外界好奇為何選在苦寒的安克雷奇見面、尤其當地周四最低氣溫只有攝氏零下18度。中國官媒刊文解讀原因，考量因素有很多，不僅當地與北京和華府距離相等，且疫情也較緩和。

中新社微信公眾號刊文，中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，與國務委員兼外長王毅，將跟美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）於18日至19日在安克雷奇舉行中美高層對話。有國際媒體預測，此次會晤將「坦率而艱難」，或將決定兩國關係的未來走向。

阿拉斯加 屬全美疫情控制較好州

為何選安克雷奇舉行會談？文章解釋，這其中既有歷史淵源也有現實考量。就現實而言，從地理位置上考慮，阿拉斯加州位於北美大陸西北端，不與美國本土相連，安克雷奇與北京和華盛頓的距離相當。

布林肯與楊潔篪及王毅下周會晤 安排藏玄機

中美為何選阿拉斯加會談？就腳又低調

其次在新冠肺炎全球大流行的背景下，阿拉斯加州屬於全美疫情控制較好的州。

而就對中國往來而言，安克雷奇與中國頗有淵源。從國家層面看，2017年4月，習近平在中美元首會晤後回中國途中，在安克雷奇作技術經停，會見了時任阿拉斯加州州長沃克。習在會見中指出，地方合作是中美關係中最具活力的組成部分之一。阿拉斯加州和安克雷奇市是中美關係發展歷程的參與者和見證者。

再從地方交流來看，中國黑龍江省省會哈爾濱與安克雷奇是友好城市。哈爾濱在地理上是中國飛北美距離最近的大城市，距離安克雷奇市5500公里，兩座城市有著30多年的友好交往歷史。

此外，阿拉斯加也是當年中美開通直航時，因飛行技術限制中途必須經停加油的一站，就中美交流而言，意義特殊。

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美堅持踩中國底線 直認將遇Difficult Conversations

是否戰略對話？中美高官會晤未開始 定位上已有分歧

至於會談將涉及哪些議題？文章引述美方此前表態，將提到香港、新疆、經濟等方面的挑戰和關切、新冠疫情透明度等議題；雙方也會討論有合作機會的領域。

安克雷奇與北京、華盛頓的距離相當

中國外交部發言人趙立堅則表示，此次對話的具體議題有待雙方商定，希望雙方能夠就共同關心的問題坦誠對話，中方也將在此次對話中表明立場。雙方應準確把握彼此政策意圖，增進相互了解，管控分歧問題，推動中美關係重回正軌。

文章認為，作為中美兩國元首除夕通話之後的落實行動，兩國外交主管官員展開面對面交流，可謂雙方在重建中美關係的過程中邁出的第一步。

文章並坦言，雖然一次對話不能解決所有問題，但展開對話即是一個重要開端；即便一時達不成共識，也可以交換意見、增信釋疑，這有利於管控和化解分歧。

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責任編輯：鄧國強

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