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緬甸中資工廠遭打砸搶燒 中國使館促制止暴行（第三版）

社會熱點 13:04 2021/03/15

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緬甸軍政府早前發動政變，引發示威浪潮，緬甸國內有意見認為，中國介入支持緬甸軍方，近期當地反華情緒升溫。緬甸仰光萊達雅工業區的中資企業14日(周日）被縱火，多間廠房燒毀，有中方人員被打傷。中國駐緬甸使館稱事件「性質十分惡劣」，要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為。

（新增末段軍政府對工業區實施戒嚴）

綜合央視、環球網報道，事發於14日下午至傍晚，20多名縱火者騎摩托車帶著鐵棍、斧頭和汽油衝進工業區多家中資工廠，進行打砸，並將汽油澆在工廠門口和倉庫點燃，多名工廠值班人員還被打傷。

多名中方人員受傷

報道指，有十餘家工廠遭縱火打砸，多數為中資或中緬合資企業，其中以服裝加工廠、服裝輔料廠和配套設備廠為主。

有在緬甸從事紡織行業的華人表示，「就在剛才，我們又接到了很多中資企業的反饋，已經有超過20家企業遭到不同程度打砸、縱火。現在情況正朝向不可控的方向發展。 局勢還沒有停息，還在蔓延、惡化。」

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而根據當年《伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）》報道，除了中國大陸廠房外，至少一間叫Tsang Yih的台灣人投資製鞋廠也起火。

中國駐緬甸大使館發言人晚間就事件表示，緬甸仰光萊達雅工業區多家中資工廠遭不法分​​子打砸搶燒，多名中方人員受傷，有員工一度被困。中國駐緬甸使館第一時間同緬甸中國企業商會和相關企業取得聯繫，迅速要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全。使館還再次向中國在緬企業和人員發出安全提示。

發言人指，中國對緬友好政策面向全體緬甸人民，中緬經貿合作始終基於互利共贏原則，尤其註重惠及緬當地民眾。此次受害的絕大多數企業來自紡織製衣行業，中方企業在這個領域的投資為緬甸創造近40萬個就業機會。不法分子的行為同樣損害緬甸民眾的利益。

中國使館呼籲緬甸民眾 不被煽動和利用

發言人形容，這次打砸搶燒事件性質十分惡劣。中方要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中國企業和人員的生命和財產安全。中方呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。

此前，路透社報道也提到，有緬甸示威者宣言要破壞從緬甸到中國的輸氣管。而在緬甸到中國的輸氣管暫存點曼德勒山市（Mandalay city），曾出現反華示威，有示威者高叫「中國企業，出去！出去！」（Chinese business, Out! Out!）口號。

對於中國支持緬甸軍方的說法，中國駐緬甸大使陳海曾回應說，外傳中國飛機運送技術人員赴緬、幫助緬甸建防火牆、中國士兵出現在緬甸街頭等，這些說法完全是無稽之談，十分可笑。如果這類流言能在緬甸有市場，只能說明其背後有別有用心的勢力在操控和煽動。

而外電報道，緬甸軍方在周日稍晚對萊達雅工業區發布了「戒嚴令」，並擴大對仰光城區的夜間管控。

【緬甸政變】中方駁斥陰謀論：解放軍介入緬甸是無稽之談

責任編輯：蒯宇澄

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請願示威 解放軍 仰光 緬甸 中國 縱火

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