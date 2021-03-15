▲ 美軍找到新辦法遏制中國 但煩的首先是拜登？

每年兩會公佈中國軍費總是廣受海外關注。中國今年軍費預算增長6.8%至1.35萬億人民幣，折合首次超過2,000億美元，儘管未及美國軍費3分1，美國即有議員敦促拜登政府增加軍費3至5%，以「確保能與中國競爭」。

美國傳媒也配合宣傳，再一次把中國眾多導彈快艇、掃雷艦等計算在內，與美軍精銳比較，不科學地稱「中國已建成世界最大海軍」，艦隊規模「360艘」（實際還不只），比美軍不到300艘多出一截。

拜登政府對中國軍力關注，比特朗普有過之而無不及。美國國防部史無前例成立「中國專案組」，4個月後提交報告，評估中美軍事態勢，擬定對華軍事戰略。

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日媒：美軍擬於第一島鏈佈導彈網 對準中國

美軍此時首先放出風聲，預示對華作戰方案怎麼調整。美軍印太司令部「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）文件提出，在第一島鏈部署精確打擊導彈瞄準中國。文件形容，美國最大危險就是常規威懾能力受到侵蝕，印太地區軍事平衡正愈發不利美國，沒有有效而可信的常規威懾，中國就會更大膽排擠美國利益。

與此同時，美軍印太司令部司令、海軍上將戴維森（Philip Davidson）表示，要調整美軍區內態勢，做到「大而不集中」，「在作戰空間縱深分配兵力，在致命性與生存能力之間平衡」。

戴維森所講相信就是，美國海軍陸戰隊近年提出的「遠征前進基地作戰」（Expeditionary Advanced Base Operations）概念，以小股部隊佔據多個島礁，迅速加設反艦、防空、反導與偵察裝備，打完就走或轉到另一島礁再來，以「新跳島戰術」削弱解放軍區域控制能力。

時代周刊：美國或「夢遊」走入與中國戰爭

美軍大肆渲染自己「處於劣勢」固然不符事實......（中略）......不過，美軍在中國周邊地區失去相對優勢並非空穴來風，要強調的是「相對」......（中略）......今天中國國防建設，遠不足以在太平洋中心與美國分庭抗禮，卻愈來愈有把握在戰時令美軍難以靠近中國家門。

美軍常規威懾力量，冷戰結束以來一直以航母打擊群為核心，這可以說是在1991年波斯灣戰爭確立的......（中略）......中國大陸正是第一身感受過美軍航母這種威懾。1996年台海危機......（中略）......但也正是那次經歷，激使解放軍決心......（中略）......

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這個中美軍事態勢變化遠不只是個軍事問題，而是中美世紀之爭的一個核心關鍵。美國如喪失對華常規威懾能力，不但難再逐鹿南海，亦會無法阻止兩岸統一。一旦中國統一，力量投射會直出西太平洋，屆時整個亞太的地緣形勢會徹底改變......（中略）......這就是為何今天五角大樓極度重視中國的原因，與中國整體軍力仍差美軍一大截並無關係。

美國重審對華軍事戰略，拜登政府其實得益於特朗普政府的鋪墊，在這方面是「特規拜隨」。特朗普......（中略）......美軍如在第一島鏈部署中程導彈，戰時先......（中略）......有望提高航母生存機率，維持威懾。另一方面，「新跳島戰術」分散兵力也是......（中略）......

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不過，美軍新作戰方案縱軍事上或許可行，實際操作上卻要克服政治、金錢和時間窗口3大方面障礙，亟需天時地利人和配合，嚴峻考驗拜登與美國本身。

美軍第一島鏈部署導彈可行落腳地選擇不多，日本始終仍是首選，惟此舉對拜登統戰能力提出很高要求......（中略）......美軍新戰法也涉及添置大量新裝備和大規模調整部署，國會雖然原則上支持增加軍費......（中略）......美軍新部署需要時日方能到位，而中國國防建設以至統一日程並不會停下來遷就......

（節錄）

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