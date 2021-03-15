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歐盟疫苗護照不認可中國疫苗？塞總統：此舉糟糕可恥

國情動向 10:23 2021/03/15

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歐洲媒體援引消息人士稱，歐盟預計在3月17日提出一項引入所謂「疫苗護照」的提案，「疫苗護照」只認可歐洲藥品管理局（EMA）已批准的新冠疫苗，這就將中國疫苗排除在外。塞爾維亞總統武契奇形容，如若成真，其行為「非常糟糕和可恥」，這與最重要的歐洲價值觀背道而馳。中方亦曾表示，反對搞「疫苗民族主義」，不接受製造「免疫鴻溝」。

中方：反對搞「疫苗民族主義」

內媒觀察者網引述歐洲新聞台（Euronews）12日的報道，有消息人士透露，歐盟預計在3月17日提出一項旨在幫助內部自由通行的「疫苗護照」提案，「疫苗護照」可能只認可獲得歐洲藥品管理局批准的新冠疫苗。

報道稱，對於這一消息和一些具體細節，歐盟內務委員約翰遜（Ylva Johansson）也在12日晚些時候予以證實。

目前，已獲歐盟批准的疫苗有四款，分別來自輝瑞（Pfizer）、阿斯利康AZ、Moderna以及強生，而中國的新冠疫苗並不在列。

塞爾維亞總統武契奇表示，如果歐盟不認可中國疫苗的可能性，這意味著他將無法前往比利時布魯塞爾參加歐盟的科索沃問題談判。但和此前的表態一樣，武契奇仍然重申自己將會接種中國新冠疫苗。

武契奇稱，接種中國疫苗的塞爾維亞人民不必擔心，因為疫苗是最優質的。同時，他表示塞爾維亞願成為歐洲國家中更加開放的國家，歡迎所有接種中國疫苗的人士入境，國門也始終向十幾億中國人敞開。

截至目前，歐洲已有塞爾維亞、匈牙利等國接收了中國疫苗。稍早前，中國外長王毅還表示，中國已經並正在無償向69個有急需的發展中國家提供疫苗援助，同時向43個國家出口疫苗。無論中國疫苗，還是外國疫苗，只要安全可靠，就是好疫苗。中方反對搞「疫苗民族主義」，不接受製造「免疫鴻溝」，更抵制任何把疫苗合作政治化的企圖。

【新冠疫苗】北京開放60歲或以上老人接種  但有這些條件

【新冠疫情】中國疾控中心主任：最遲明年中  中國疫苗接種率將達70%至80%

國奧會將向奧運及冬奧選手提供中國疫苗 日本拒用（第二版）

責任編輯：尹航

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