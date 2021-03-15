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內地首兩個月國民經濟恢復性增長 出口按年增5成（不斷更新）

經濟脈搏 10:37 2021/03/15

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今年1-2月，內地工業和出口較快增長，投資和消費穩步恢復，就業和物價總體穩定。其中，社會消費品零售總額按年增33.8%；貨物進出口總額54418億元（人民幣，下同），包括出口30588億元，增長50.1%；投資方面，全國固定資產投資（不含農戶）45236億元，按年增長35.0%。

國家統計局還指，疫情仍在蔓延，世界經濟形勢複雜嚴峻；國內恢復進程不平衡問題仍較突出，經濟恢復基礎尚不牢固。下一步要扎實做好「六穩」「六保」。

社會消費品零售總額按年增33.8%

國家統計局公布，受2020年同期基數較低等因素影響，主要指標按年增速較高，扣除基數影響，主要指標增勢平穩，宏觀指標處於合理區間。

國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人劉愛華介紹，在消費方面，市場銷售保持增長，消費升級類商品銷售快速增長。

1-2月份，社會消費品零售總額69737億元，按年增長33.8%，比2019年1-2月份增長6.4%，兩年平均增長3.2%。多數商品銷售增勢良好，消費升級類商品銷售快速增長。網上零售持續增加。

按月看，2月份社會消費品零售總額比上月增長0.56%。

高技術產業投資按年增長50.1%

在投資方面，固定資產投資穩定增長，高技術產業和社會領域投資增長較快。

1-2月份，全國固定資產投資（不含農戶）45236億元，按年增長35.0%，比2019年1-2月份增長3.5%，兩年平均增速為1.7%。分領域看，基礎設施投資按年增長36.6%，兩年平均下降1.6%；製造業投資增長37.3%，兩年平均下降3.4%；房地產開發投資增長38.3%，兩年平均增長7.6%。

分產業看，第一產業投資按年增長61.3%，兩年平均增長15.8%；第二產業投資增長34.1%，兩年平均下降1.8%；第三產業投資增長34.6%，兩年平均增長2.8%。

民間投資增長36.4%，兩年平均增長1.4%。高技術產業投資按年增長50.1%；其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長50.3%、49.8%。高技術製造業中，計算機及辦公設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資分別增長99.5%、66.6%；高技術服務業中，電子商務服務業、研發設計服務業投資分別增長88.4%、85.3%。社會領域投資按年增長48.0%，其中衛生、教育投資分別增長63.0%、53.0%。

按月看，2月份固定資產投資比上月增長2.43%。

貨物出口達30588億元 增長50.1%

在進出口方面，貨物進出口增勢明顯，貿易結構繼續改善。

1-2月份，貨物進出口總額54418億元，按增長32.2%。其中，出口30588億元，增長50.1%；進口23830億元，增長14.5%。進出口相抵，貿易順差6759億元。貿易結構改善。

劉愛華介紹，總的來看，1-2月份經濟運行保持恢復性增長，積極因素繼續增多。同時也要看到，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟形勢複雜嚴峻；國內恢復進程不平衡問題仍較突出，經濟恢復基礎尚不牢固。

下階段，要堅持穩中求進工作總基調，扎實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，以更加有力的舉措推動各項工作落實，進一步鞏固經濟穩定復甦基礎，努力保持經濟運行在合理區間，確保「十四五」開好局、起好步。

責任編輯：尹航

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