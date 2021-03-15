內地首兩月經濟指標大幅回升 政經因素與基數效應共同作用

今年1-2月，內地工業和出口較快增長，投資和消費穩步恢復，就業和物價總體穩定。其中，社會消費品零售總額按年增33.8%；貨物進出口總額54418億元（人民幣，下同），包括出口30588億元，增長50.1%；投資方面，全國固定資產投資（不含農戶）45236億元，按年增長35.0%。

國家統計局還指，疫情仍在蔓延，世界經濟形勢複雜嚴峻；國內恢復進程不平衡問題仍較突出，經濟恢復基礎尚不牢固。下一步要扎實做好「六穩」「六保」，進一步鞏固經濟穩定復甦基礎，努力保持經濟運行在合理區間，確保「十四五」開好局、起好步。

社會消費品零售總額按年增33.8%

國家統計局公布，受2020年同期基數較低等因素影響，主要指標按年增速較高，扣除基數影響，主要指標增勢平穩，宏觀指標處於合理區間。

國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人劉愛華介紹，在消費方面，市場銷售保持增長，消費升級類商品銷售快速增長。

1-2月份，社會消費品零售總額69737億元，按年增長33.8%，比2019年1-2月份增長6.4%，兩年平均增長3.2%。多數商品銷售增勢良好，消費升級類商品銷售快速增長。網上零售持續增加。

按月看，2月份社會消費品零售總額比上月增長0.56%。

【兩會2021】人大財經委：疫情影響仍在 建議降個稅促消費

【消費者權益】內地315 智能電視開機廣告避無可避多人投訴

全國固投45236億元 按年增35.0%

在投資方面，固定資產投資穩定增長，高技術產業和社會領域投資增長較快。

1-2月份，全國固定資產投資（不含農戶）45236億元，按年增長35.0%，比2019年1-2月份增長3.5%，兩年平均增速為1.7%。分領域看，基礎設施投資按年增長36.6%，兩年平均下降1.6%；製造業投資增長37.3%，兩年平均下降3.4%；房地產開發投資增長38.3%，兩年平均增長7.6%。

分產業看，第一產業投資按年增長61.3%，兩年平均增長15.8%；第二產業投資增長34.1%，兩年平均下降1.8%；第三產業投資增長34.6%，兩年平均增長2.8%。

中國首兩月出口激增六成 需求旺盛提振首季經濟表現

發改委：擴大戰略性新興產業投資 聚焦信息技術、新能源

民間投資增長36.4%，兩年平均增長1.4%。高技術產業投資按年增長50.1%；其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長50.3%、49.8%。高技術製造業中，計算機及辦公設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資分別增長99.5%、66.6%；高技術服務業中，電子商務服務業、研發設計服務業投資分別增長88.4%、85.3%。社會領域投資按年增長48.0%，其中衛生、教育投資分別增長63.0%、53.0%。

按月看，2月份固定資產投資比上月增長2.43%。

貨物出口達30588億元 增長50.1%

在進出口方面，貨物進出口增勢明顯，貿易結構繼續改善。

1-2月份，貨物進出口總額54418億元，按年增長32.2%。其中，出口30588億元，增長50.1%；進口23830億元，增長14.5%。進出口相抵，貿易順差6759億元。貿易結構改善。

至於主要經濟指標按年大幅回升，劉愛華分析，是經濟因素、政策因素和基數效應共同作用的結果，原因有四點。

外部需求改善 促進中國出口快速增長

其一是，支撐經濟穩定恢復的因素持續顯現。去年二季度以來，統籌推進疫情防控和經濟社會發展的成效持續顯現，經濟持續穩定恢復。今年以來局部地區出現了一些局部聚集性、散發性疫情，但疫情防控措施有力，宏觀政策實施有效，疫情防控和經濟社會發展的成果得到鞏固和拓展，支撐經濟穩定恢復的積極因素累積增多。

二是外部需求有所改善。今年以來世界經濟緩慢復甦，主要經濟體的製造業景氣度回升，帶動中國出口快速增長。1-2月份，中國對東盟的出口額按年增長40%以上，對美國出口額增長70%以上。

三是就地過年對工業生產起到提振作用。

【兩會2021】李克強解構今年經濟形勢 GDP增6%以上「不低了」

京專家列中國經濟3短板 擴大內需應關注這一群體

四是從統計上看，上年同期基數跌落的影響比較大。通過計算兩年平均增速試圖剔除低基數的影響，以工業生產為例，初次測算，規模以上工業增加值兩年平均按年增速只有8.1%。但按照慣常數據，1-2月份規模以上工業增加值按年增速是35.1%，可以說低基數對按年增速的影響比較顯著。用同樣辦法，兩年平均增速算下來，服務業生產指數兩年平均增長6.8%，固定資產投資增長1.7%，社會消費品零售總額增長3.2%，從這些數據綜合來判斷，經濟總體上處於恢復進程中。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道