  • 23°C
香港時間 : 2021315日 (一) 12:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地首兩月經濟指標大幅回升 政經因素與基數效應共同作用（不斷更新）

經濟脈搏 10:57 2021/03/15

分享：

今年1-2月，內地工業和出口較快增長，投資和消費穩步恢復，就業和物價總體穩定。其中，社會消費品零售總額按年增33.8%；貨物進出口總額54418億元（人民幣，下同），包括出口30588億元，增長50.1%；投資方面，全國固定資產投資（不含農戶）45236億元，按年增長35.0%。

國家統計局還指，疫情仍在蔓延，世界經濟形勢複雜嚴峻；國內恢復進程不平衡問題仍較突出，經濟恢復基礎尚不牢固。下一步要扎實做好「六穩」「六保」，進一步鞏固經濟穩定復甦基礎，努力保持經濟運行在合理區間，確保「十四五」開好局、起好步。

社會消費品零售總額按年增33.8%

國家統計局公布，受2020年同期基數較低等因素影響，主要指標按年增速較高，扣除基數影響，主要指標增勢平穩，宏觀指標處於合理區間。

國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人劉愛華介紹，在消費方面，市場銷售保持增長，消費升級類商品銷售快速增長。

1-2月份，社會消費品零售總額69737億元，按年增長33.8%，比2019年1-2月份增長6.4%，兩年平均增長3.2%。多數商品銷售增勢良好，消費升級類商品銷售快速增長。網上零售持續增加。

按月看，2月份社會消費品零售總額比上月增長0.56%。

【兩會2021】人大財經委：疫情影響仍在 建議降個稅促消費

【消費者權益】內地315 智能電視開機廣告避無可避多人投訴

全國固投45236億元 按年增35.0%

在投資方面，固定資產投資穩定增長，高技術產業和社會領域投資增長較快。

1-2月份，全國固定資產投資（不含農戶）45236億元，按年增長35.0%，比2019年1-2月份增長3.5%，兩年平均增速為1.7%。分領域看，基礎設施投資按年增長36.6%，兩年平均下降1.6%；製造業投資增長37.3%，兩年平均下降3.4%；房地產開發投資增長38.3%，兩年平均增長7.6%。

分產業看，第一產業投資按年增長61.3%，兩年平均增長15.8%；第二產業投資增長34.1%，兩年平均下降1.8%；第三產業投資增長34.6%，兩年平均增長2.8%。

中國首兩月出口激增六成 需求旺盛提振首季經濟表現

發改委：擴大戰略性新興產業投資 聚焦信息技術、新能源

民間投資增長36.4%，兩年平均增長1.4%。高技術產業投資按年增長50.1%；其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長50.3%、49.8%。高技術製造業中，計算機及辦公設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資分別增長99.5%、66.6%；高技術服務業中，電子商務服務業、研發設計服務業投資分別增長88.4%、85.3%。社會領域投資按年增長48.0%，其中衛生、教育投資分別增長63.0%、53.0%。

按月看，2月份固定資產投資比上月增長2.43%。

貨物出口達30588億元 增長50.1%

在進出口方面，貨物進出口增勢明顯，貿易結構繼續改善。

1-2月份，貨物進出口總額54418億元，按年增長32.2%。其中，出口30588億元，增長50.1%；進口23830億元，增長14.5%。進出口相抵，貿易順差6759億元。貿易結構改善。

至於主要經濟指標按年大幅回升，劉愛華分析，是經濟因素、政策因素和基數效應共同作用的結果，原因有四點。

外部需求改善 促進中國出口快速增長

其一是，支撐經濟穩定恢復的因素持續顯現。去年二季度以來，統籌推進疫情防控和經濟社會發展的成效持續顯現，經濟持續穩定恢復。今年以來局部地區出現了一些局部聚集性、散發性疫情，但疫情防控措施有力，宏觀政策實施有效，疫情防控和經濟社會發展的成果得到鞏固和拓展，支撐經濟穩定恢復的積極因素累積增多。

二是外部需求有所改善。今年以來世界經濟緩慢復甦，主要經濟體的製造業景氣度回升，帶動中國出口快速增長。1-2月份，中國對東盟的出口額按年增長40%以上，對美國出口額增長70%以上。

三是就地過年對工業生產起到提振作用。

【兩會2021】李克強解構今年經濟形勢 GDP增6%以上「不低了」

京專家列中國經濟3短板 擴大內需應關注這一群體

四是從統計上看，上年同期基數跌落的影響比較大。通過計算兩年平均增速試圖剔除低基數的影響，以工業生產為例，初次測算，規模以上工業增加值兩年平均按年增速只有8.1%。但按照慣常數據，1-2月份規模以上工業增加值按年增速是35.1%，可以說低基數對按年增速的影響比較顯著。用同樣辦法，兩年平均增速算下來，服務業生產指數兩年平均增長6.8%，固定資產投資增長1.7%，社會消費品零售總額增長3.2%，從這些數據綜合來判斷，經濟總體上處於恢復進程中。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

相關文章

【兩會2021】政協委員建議監管996工作制 網民叫好
2021/03/10
【兩會2021】政協委員建議監管996工作制 網民叫好
【兩會2021】人大財經委：疫情影響仍在 建議降個稅促消費
2021/03/11
【兩會2021】人大財經委：疫情影響仍在 建議降個稅促消費
【兩會2021】中美如何跨過坎坷？李克強這樣建議
2021/03/11
【兩會2021】中美如何跨過坎坷？李克強這樣建議
【兩會2021】科研投入比例是短板 李克強提改革方向
2021/03/11
【兩會2021】科研投入比例是短板 李克強提改革方向
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 服務 肺炎 中國 地產 人民幣 進出口總額 社會消費品零售總額 零售

上一篇文章

宏觀數字好看而小微企業經營艱難？國統局這樣回應

下一篇文章

【航天科技】中國火箭再邁一大步 成功發射遙感三十一號04組衛星
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美法官發布初步禁制令 叫停美國防部針對小米投資禁令
【中美角力】美法官發布初步禁制令 叫停美國防部針對小米投資禁令
【航天科技】中國火箭再邁一大步 成功發射遙感三十一號04組衛星
【航天科技】中國火箭再邁一大步 成功發射遙感三十一號04組衛星
【大灣區】佛山新機場選址終確定 定位西岸樞紐能起降A380
【大灣區】佛山新機場選址終確定 定位西岸樞紐能起降A380
台灣菠蘿欲銷澳洲抗大陸封殺 澳媒卻說：不了（第二版）
台灣菠蘿欲銷澳洲抗大陸封殺 澳媒卻說：不了（第二版）
台積電竟用水車供水 台芯片產業弱點曝光
台積電竟用水車供水 台芯片產業弱點曝光
【大灣區】廣州地鐵18號線跑出時速176公里 研接港珠澳橋口岸（組圖）
【大灣區】廣州地鐵18號線跑出時速176公里 研接港珠澳橋口岸（組圖）