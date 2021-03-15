新加坡在中美間選邊站？李顯龍：辦不到 壓力太大

中美關係緊張牽動全球，美國拜登政府更尋求與各國聯手遏制中國，不少國家都感到難做。新加坡總理李顯龍再次表示，新加坡不可能在中國與美國之間選邊站。李顯龍直言，這樣做的壓力太大，自己希望不得不選邊站的時候不會到來，而這條船上的不只有新加坡。李顯龍又擔心，中美假如不小心，的確有可能爆發戰爭。

李顯龍接受英國廣播公司（BBC）訪問，稱新加坡難以在中美之間選邊站，這不只是新加坡的兩難，也是很多國家的問題。「因此我們都希望兩個大國非常小心地思考，才決定將對方當成需要遏制的對手。」

對於有意見認為拒絕選邊站並不現實，李顯龍表示，船上的不只有新加坡。他提到歐盟也在拜登上任美國總統之前，於去年底與中國完成了《中歐全面投資協定》談判，而新加坡與中國及美國不時都有些矛盾。「這並不代表我們是你的對手，這代表我們有問題需要努力解決，而與此同時我們也在其他方面合作，這就是我們辦事的方式。」

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李顯龍評價，中美兩個都是非常重大的強國，任何一方都無法消滅對方，也不會自己「蜷縮一團然後死去」。他稱，中國不同於蘇聯，經濟有很大韌性、巨大的能量和創造力，人民正在取得巨大成就；美國雖然有嚴重政治分裂等問題，但有巨大活力和對世界各地人們的吸引力。

他直言：「除非兩大國決定和平共存，他們兩個都會受苦，而我們也一樣。」

李顯龍又指，中美之間如有不測，軍事衝突「可能比你預期的更早爆發」。「如果兩國小心，就不會發生。冷戰期間很多有驚無險，那維持了接近40年，我們避過了核子浩劫。」他稱中美軍事衝突的機會尚不是非常高，但比5年前已有所增加。

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責任編輯：連兆鋒