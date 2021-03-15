烏克蘭把西奇收歸國有  中美科技戰第三國「開火」

中美科技戰在「拜登時代」不僅沒有緩和，且還在升級、並打到中美以外的第三國。烏克蘭政府日前終於下令，把國內航空引擎製造商「馬達西奇公司（Motor Sich，簡稱西奇）」收歸國有，以阻止中國資本收購。政治觀察人士指出，烏克蘭此舉背後有美國身影，美方欲阻截中國從這個前蘇聯加盟共和國，獲取高端航空技術。

根據公開資料，馬達西奇雖是東歐國家烏克蘭企業，但它承襲了前蘇聯許多軍民兩用航空技術，目前是全球主要飛機和直升機發動機製造商之一

馬達西奇是全球主要航空引擎製造商之一

中國目前大量使用的各種型號俄製直升機、乃至其他航空引擎，都來自馬達西奇。中國L-15獵鷹戰鬥教練機的引擎，便是長期依靠馬達西奇供貨。可以說，這家公司對中國軍事發展有重要戰略意義。

馬達西奇的股權此前由當地財閥博古斯拉耶夫（Vyacheslav Boguslaev），通過他自己以及家族所持有的一批在海外註冊離岸公司所控制。

烏克蘭也制裁中企 中美科技新戰場曝光

烏克蘭制裁中國 土耳其扣遼寧艦前身翻版？

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

而中資一直想從古斯拉耶夫手上買上馬達西奇，烏克蘭法庭上所公布的資料顯示，天驕航空等中國投資人在2016年就收購了西奇公司超過56%的股權，烏國當局對此有保留。

天驕等中資公司欲買下馬達西奇 或看中其技術

對此，烏克蘭當局終祭出終極手段阻止中資收購馬達西奇。烏克蘭國家安全和國防委員會本月11日宣布，將把西奇公司收歸國有。

烏克蘭國家安全和國防委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）12日晚間表示，當局僅承認那些利用正規渠道，通過位於烏克蘭境內的銀行賬戶轉賬進來的外國投資。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）3月12日同樣發表講話，說當局將審計和調查，類似西奇公司這樣的戰略性企業，爲何能落入私人之手。

烏克蘭總統玩轉中美 剛制裁中企即說中國不是威脅

美國阻撓失敗 烏克蘭批准中企收購「動力沙皇」馬達西奇

事實上，烏克蘭早前其實已採取行動，阻止中資收購馬達西奇，包括制裁4間中國公司，即天驕飛機控股有限公司、香港天驕控股有限公司、北京天驕航空產業投資有限公司、北京信威科技集團股份有限公司、以及中國公民王靖。

值得注意是，烏克蘭今次阻止中資收購馬達西奇，背後有強烈美國的身影，以堵截前蘇聯軍事技術流入中國。

美欲阻前蘇聯技術 流入中國軍事領域

美國大使館早前曾聲明表示，北京天驕在烏克蘭的掠奪性投資和技術收購，具有轉移為中國軍事最終用途的風險，令人無法接受。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而在美國前總統特朗普（Donald Trump）任期之末，美國政府已把北京天驕列入「軍事最終用戶（MEU）」清單，限制美國企業出口貨物給這家有能力發展飛機發動機等軍用品的公司。

觀察者指，特朗普時代制裁天驕的命令，產生的影響能延續至拜登（Joe Biden）時代，反映拜登政府不會放鬆與中國的科技戰。

【十四五規劃】抗美科技戰 戰略新興產業佔GDP飆至17%

【中美科技戰】美國芯片業籲拜登重審出口中國限制

不過，中方對今次馬達西奇被烏國國有化的安排，感到不滿。中國外交部發言人趙立堅12日在例行記者會答問說，中國要求烏克蘭依法維護中國企業和投資人的合法權益，妥善處理相關問題。

烏克蘭國內有聲音擔心，事件會引起中方抵制烏克蘭的農產品或其他商品。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁