宏觀數字好看而小微企業經營艱難？國統局這樣回應

受基數效應等因素影響，今年首兩個月中國經濟主要指標大幅回升。但拋開宏觀數字，中小微企業和商戶的日子並不好過。對此，國家統計局表示，今年《政府工作報告》有針對性安排，助小微企業渡過難關。

在國家統計局新聞發布會上，被問及如何看待宏觀數字的好看，與國內中小微企業和工商戶艱難經營的反差，國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人劉愛華回應指，小微企業還有個體工商戶受到自身抗風險能力比較弱的影響，生產經營確實面臨著比較多的困難，從數據上的表現來看主要是不太穩定。

她指，2月份小型企業的製造業PMI，這個月在臨界點以下，說明小微企業仍然面臨著比較多的生產經營困難。但是另一方面，今年《政府工作報告》特別針對小微企業、個體工商戶做了各種各樣的制度安排，包括鼓勵資本向小微企業和個體工商戶流動，促進融資成本的下降。相信隨著經濟持續穩定的恢復，經濟循環的暢通，在各種政策的支持下，小微企業一定能夠渡過難關。

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另外在就業方面，國家統計局公布，2月末的城鎮調查失業率5.5%。劉愛華介紹，這一數字受春節因素和局部地區疫情的影響，比1月份微升0.1個百分點，但比去年2月份下降0.7個百分點。所以，儘管有一些因素對數據造成干擾，但總體上看，沒有改變從去年年初以來就業形勢總體穩定的大趨勢。

責任編輯：尹航

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