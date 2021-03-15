北京被10年最強沙塵暴突襲　「一覺醒來去了火星」（組圖，有片）

▲ 北京被10年最強沙塵暴突襲 「一覺醒來去了火星」

中國北方再現季節性沙塵暴。北京周一（15日）上午發布沙塵暴黃色預警，大部分地區能見度小於1公里。北京生態環境監測中心通報，截至上午9時，北京市中心與近郊6區懸浮微粒PM10濃度每立方米超過8000微克。當地不少民眾直呼，一覺醒來彷彿就到了火星。

國家氣象局周一上午在官方微博發文表示，這是近10年中國遭遇強度最強的一次沙塵，沙塵暴範圍也是近10年最廣。預計周一白天到夜間，新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津、黑龍江、吉林、遼寧等12省市將出現明顯沙塵天氣，部分地區有沙塵暴。

陝西、山西、河北齊爆沙塵暴

北京市生態環境監測中心官方微博則通報，北京目前首要污染物為PM10，污染級別為6級，為褐紅色等級的嚴重污染。主要原因是昨晚源起於蒙古國南部的沙塵隨氣流逐步南下，凌晨3時起自北向南影響北京。

通報顯示，截至周一上午9時，北京東城、西城、海淀、朝陽、豐台、石景山等6區PM10濃度達每立方米8108微克，西北部為6877微克、東北部3461微克、東南部5953微克、西南部7530微克。北京大部分地區能見度300至800米。

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綜合內媒報道，受沙塵暴影響，截至上午9時30分，北京首都機場計劃起降航班總計1141架次，已取消247架次，取消率21.65%；大興機場計劃起降航班846架次，已取消181架次，取消率21.39%。

媒體記者周一上午8時許從所在的北京昌平區隔離酒店向外眺望，500米外的景象已無法看清，且在室內不開窗，空氣中仍可聞見沙塵的氣味。

對於清晨開始的沙塵暴，不少北京民眾在社交平台留言表示，已有多年沒看到這樣的景象。

內地生態保護再惹關注

由於內媒今年初曾報道，甘肅省敦煌市陽關地區林場10餘年來遭大面積「剃光頭」式砍伐，如今僅剩下約5000畝防護林。因此，不少內地網民質疑，這次沙塵暴是否與此相關。

北京氣象台預測，受較強冷空氣影響，北京15日白天有4、5級偏北風，陣風7、8級，沙塵暴將持續到下午，傍晚逐漸減弱，夜間風力減小，能見度轉好；16日受偏南風影響，可能出現沙塵回流現象。

內地沙塵暴預警信號共分黃色、橙色、紅色三級，其中黃色預警代表24小時內可能出現能見度小於1公里的沙塵暴天氣，或已經出現沙塵暴天氣並可能持續。

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【空氣污染】過年大放煙花炮仗 北京一度嚴重污染

責任編輯：鄧國強

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