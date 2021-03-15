  • 25°C
香港時間 : 2021315日 (一) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京被10年最強沙塵暴突襲　「一覺醒來去了火星」（組圖，有片）（第二版）

社會熱點 14:48 2021/03/15

分享：

北京被10年最強沙塵暴突襲　「一覺醒來去了火星」

中國北方再現季節性沙塵暴。北京周一（15日）上午發布沙塵暴黃色預警，大部分地區能見度小於1公里。北京生態環境監測中心通報，截至上午9時，北京市中心與近郊6區懸浮微粒PM10濃度每立方米超過8000微克。當地不少民眾直呼，一覺醒來彷彿就到了火星。

（最新圖片）

國家氣象局周一上午在官方微博發文表示，這是近10年中國遭遇強度最強的一次沙塵，沙塵暴範圍也是近10年最廣。預計周一白天到夜間，新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津、黑龍江、吉林、遼寧等12省市將出現明顯沙塵天氣，部分地區有沙塵暴。

陝西、山西、河北齊爆沙塵暴

北京市生態環境監測中心官方微博則通報，北京目前首要污染物為PM10，污染級別為6級，為褐紅色等級的嚴重污染。主要原因是昨晚源起於蒙古國南部的沙塵隨氣流逐步南下，凌晨3時起自北向南影響北京。

通報顯示，截至周一上午9時，北京東城、西城、海淀、朝陽、豐台、石景山等6區PM10濃度達每立方米8108微克，西北部為6877微克、東北部3461微克、東南部5953微克、西南部7530微克。北京大部分地區能見度300至800米。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

綜合內媒報道，受沙塵暴影響，截至上午9時30分，北京首都機場計劃起降航班總計1141架次，已取消247架次，取消率21.65%；大興機場計劃起降航班846架次，已取消181架次，取消率21.39%。

媒體記者周一上午8時許從所在的北京昌平區隔離酒店向外眺望，500米外的景象已無法看清，且在室內不開窗，空氣中仍可聞見沙塵的氣味。

對於清晨開始的沙塵暴，不少北京民眾在社交平台留言表示，已有多年沒看到這樣的景象。

內地生態保護再惹關注

由於內媒今年初曾報道，甘肅省敦煌市陽關地區林場10餘年來遭大面積「剃光頭」式砍伐，如今僅剩下約5000畝防護林。因此，不少內地網民質疑，這次沙塵暴是否與此相關。

北京氣象台預測，受較強冷空氣影響，北京15日白天有4、5級偏北風，陣風7、8級，沙塵暴將持續到下午，傍晚逐漸減弱，夜間風力減小，能見度轉好；16日受偏南風影響，可能出現沙塵回流現象。

內地沙塵暴預警信號共分黃色、橙色、紅色三級，其中黃色預警代表24小時內可能出現能見度小於1公里的沙塵暴天氣，或已經出現沙塵暴天氣並可能持續。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【空氣污染】過年大放煙花炮仗  北京一度嚴重污染

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

【空氣污染】過年大放煙花炮仗 北京一度嚴重污染
2021/02/16
【空氣污染】過年大放煙花炮仗 北京一度嚴重污染
污染 經濟 天氣 中國 北京 機場 沙塵暴 首都

下一篇文章

公安海外追捕詆譭烈士網民 共青團官微：疑潘石屹之子
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】廣東發現尼日利亞變種病毒 康復者恐二次感染
【新冠肺炎】廣東發現尼日利亞變種病毒 康復者恐二次感染
【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」
【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」
「牛肉乾」無牛肉 鴨肉製假貨銷全國
「牛肉乾」無牛肉 鴨肉製假貨銷全國
緬甸中資工廠遭打砸搶燒 中國使館促制止暴行（第三版）
緬甸中資工廠遭打砸搶燒 中國使館促制止暴行（第三版）
【消費者權益】內地315 智能電視開機廣告避無可避多人投訴
【消費者權益】內地315 智能電視開機廣告避無可避多人投訴
【新冠疫苗】北京開放60歲或以上老人接種 但有這些條件（第二版）
【新冠疫苗】北京開放60歲或以上老人接種 但有這些條件（第二版）