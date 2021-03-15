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內地首兩月經濟恢復性增長 分析指宏觀政策強調穩定

經濟脈搏 13:42 2021/03/15

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國家統計局今日公布2021年1-2月主要經濟指標。分析指，中國經濟將延續恢復增長勢頭，但剔除基數等因素，從前兩月數據看，消費仍略顯疲弱，部分受春節期間限制出行影響，消費前景需持續關注。宏觀政策要更強調穩定，支持鞏固經濟市場，短期宏觀政策不宜出現過大轉向。

經濟指標大幅回升 受低基數影響

國家統計局公布，今年首兩個月，社會消費品零售總額按年增33.8%；貨物進出口總額54418億元（人民幣，下同），包括出口30588億元，增長50.1%；投資方面，全國固定資產投資（不含農戶）45236億元，按年增長35.0%。

國家統計局還指出，經濟因素、政策因素和基數效應共同作用，令主要經濟指標按年大幅回升。

據路透社報道，光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，2月經濟數據強勁，主要是受低基數影響，從2020、2021年兩年數據看，國內消費、投資仍處於恢復階段，並且消費、投資尚未恢復疫情前水平，國內托底政策繼續支持經濟恢復平衡，考慮行業復甦不平衡和防範風險，國內將保持貨幣政策與經濟復甦基本匹配，更多依靠改革和結構性政策工具，精准扶持。

宏觀數字好看而小微企業經營艱難？國統局這樣回應

內地首兩月經濟指標大幅回升 政經因素與基數效應共同作用

分析指宏觀政策勿急轉彎 鞏固基本盤

允泰資本創始合伙人付立春表示，今年的宏觀政策還是要更強調穩定，支持鞏固經濟市場。最近的霧霾、沙塵暴，表明碳中和目標壓力不小，所以提高經濟的增長質量可能比速度更為重要；另外，疫情發展風險、全球量化寬松造成的金融風險，以及可能潛在的其他風險還是要綜合考慮防範，宏觀政策要繼續為市場主體紓困，保持必要支持力度，不急轉彎，根據形勢變化適時調整完善，進一步鞏固經濟基本盤。

中海晟融首席經濟學家張一亦持類似觀點，指基數效應影響導致數據偏高，從而產生一定程度的失真。從統計局兩年平均數據看，呈現明顯的需求弱於供給，內需弱於外需的特點。有鑒於此，短期宏觀政策不宜出現過大轉向。

財政政策保持相對寬松力度，有利於穩定基礎設施投資，而製造業投資受利潤抬升大概率也將回升。外需回升和企業競爭力提高也將有利於出口保持穩定。因此，經濟能否保持穩定很大程度上依賴於消費需求。

【消費者權益】內地315 智能電視開機廣告避無可避多人投訴

【兩會2021】人大財經委：疫情影響仍在 建議降個稅促消費

責任編輯：尹航

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社會消費品零售總額 進出口 進出口總額 固定資產投資 國家統計局 銀行 金融 經濟 貨幣政策 財政政策

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