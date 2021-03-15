▲ 公安海外追捕詆譭烈士網民 共青團官微：疑潘石屹之子

內地知名地產商潘石屹之子潘瑞早前在社交媒體發帖，被指詆譭在中印邊境衝突中犧牲的解放軍，事件一石激起千尺浪。北京海淀公安局公布，追捕一名造謠詆譭英雄烈士、目前身在海外的30歲潘姓男子。儘管官方未點全名，但姓氏、年齡及行為與潘瑞有共同之處。

山西青年報、遼寧共青團等官方微博便指出，被追逃的男子「疑似地產商潘石屹之子潘瑞」。

北京海淀公安分局官方微博3月15日發布通報，新聞媒體近期報道捍衛國土戍邊官兵的英雄事迹後，有群衆向警方舉報，一名新浪微博用戶曾於2020年6月23日在他人微博評論區發表造謠詆譭英雄烈士的言論，造成惡劣社會影響。

30歲「潘某」涉案 公安決定對其刑事拘留

通報指，經警方調查核實，該微博用戶潘某（男，30歲）於2020年2月2日離京出境後，一直在境外。目前，海淀公安分局已決定對「潘某」刑事拘留，，但由於其身在境外，將其開展追逃。在此，警方敦促其盡快回國接受調查處理。

多市撤明星廣告牌 改掛中印衝突陣亡解放軍照

中印外長通電談邊境 這問題雙方各執一詞

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

海淀公安分局表示，對於侮辱、誹謗或者以其他方式侵害英雄烈士的名譽、榮譽，損害社會公共利益的行爲，警方將依法堅決予以打擊。

海淀公安通告雖沒點全名，但潘瑞微博賬號此前曾留言稱，邊境衝突中解放軍「至少一個營地被活埋」，「沒有機會被天葬了」。截圖時間顯示爲2020年6月23日。

中印干戈化玉帛？ 邊境息兵 傳印再批45項中國投資

【中印衝突】死亡人數公開告一段落？印度也調整姿態

另一張截圖則顯示，英國路透社報道稱「中方至少有40名官兵死亡」後，潘瑞評論稱「他們姓甚？名誰？是誰的兒子？又是誰的丈夫？誰的爹？」而對於路透社報道的消息，中國外交部已在早前闢謠。

潘石屹之子潘瑞 早前曾微博發言惹爭議

而潘瑞1990年出生，現年30歲。因此，潘瑞無論姓氏、年紀、發帖時間都與海淀公安局通告吻合。遼寧共青團官方微博便指出，被追逃的男子「疑似地產商潘石屹之子潘瑞」。

▼ 點擊圖片放大 +2

據了解，潘瑞當日作上述發言後，曾引發一些網民反彈，稱這種行爲屬造謠，惡意詆譭戍邊解放軍官兵。

央視新聞官微在海淀公安發出追捕令後也評論稱，「英烈不容造謠和詆譭！大放厥詞，信口開河，冒犯英烈就是與正義爲敵，與法律爲敵，與人民爲敵。身爲知名博主，更須懂感恩、知敬畏、守法治。互聯網不是法外之地，誰以身試法誰該承擔法律責任。法網恢恢疏而不漏，逃得了一時逃不了一世」。

中印衝突解放軍證實4死 3人為營救頭部重創團長犧牲

【中印衝突】被指詆毀陣亡解放軍 擁百萬粉絲微博用戶被拘

公開資料顯示，潘瑞是潘石屹與第一任妻子之子。他曾在英格蘭名校華威大學讀書，後與英國華威大學同學廖婧結婚。

網絡大V「辣筆小球」也因同一原因被分處

中國軍方今年2月19日首次證實，在2020年中印加勒萬河谷衝突中，4名解放軍官兵死亡，1名團長受重傷。之後，接連有內地網民被指詆譭烈士被拘。

其中網絡大V「辣筆小球」曾在微博發文說「（中國軍人）陣亡的不僅僅只有4人，這也是印度敢於第一時間公布陣亡人數和名單的原因。在印度看來，他們贏了，且代價更小」。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁