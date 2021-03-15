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中美2021爭霸升級  美經濟增長或45年來首超中國？

經濟脈搏 15:52 2021/03/15

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中美2021爭霸升級  美經濟增長或45年來首超中國？

隨著美國加快新冠疫苗接種、社會有望復常，加上拜登政府推出1.9萬億美元紓困法案，美國經濟今年或有強力復蘇的條件。多個機構預計，美國經濟2021年的增長甚至有望超越中國，為1976年、即45年以來首次。但機構同時指，面對大國經濟角力，投資者須有心理準備，中美爭霸將白熱化！

CNN報道，隨著新冠疫苗接種進度加速，以及拜登規模1.9萬億美元的紓困案順利推動，經濟學家相繼上調美國經濟預估增長率。

高盛預期，美國2021年經濟增長率上看6.9%，有望寫下1984年以來最佳表現，摩根士丹利更看好經濟增長7.3%，都超過北京政府今年保守的經濟增長目標「6%以上」。

摩根士丹利：今年美國經濟增長7.3%

普華永道（PwC）周一發表的年度全球CEO調查也顯示，76%的受訪CEO認爲2021年全球經濟增長將得到改善；CEO們並認爲，美國擴大了對中國的領先優勢，成爲增長最大的國家。

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其中，有35%的CEO認爲美國是未來12個月內增長第一的市場。

值得注意是，相較於路孚特（Refinitiv）訪調經濟學家預估的中國經濟增長率8.4%，華爾街對美國經濟的預估值，可說已經不再離中國那麼遠。

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這意味美國GDP增長率有望追上、甚至高於中國。報道指，背後意義重要：美國經濟體成熟許多，加上自金融海嘯後便被中國爆發性的增長甩在後頭。

美國自1976年來 GDP增長一直慢過中國

對美國大眾而言，這個樂觀假設象徵歷經慘澹的2020年後，美國將迎來更強健的勞動市場及更繁榮的經濟展望。摩根士丹利預估，美國失業率今年底將降至5%以下，2022年底更低於4%。

美國上回經濟增長率最「接近」中國的一次，已是在網絡經濟泡沫時期。根據世界銀行，美國1999年的GDP增長率為4.8%，中國則是7.7%；美國經濟增長速度早自1976年就開始落後中國。

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責任編輯：鄧國強

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