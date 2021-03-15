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內地2月70城房價按年升幅為4個月高 按月升幅創半年高

經濟脈搏 16:27 2021/03/15

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據國家統計局數據測算，2月內地70城新房價格指數按年升4.3%，為4個月高點；按月則升0.4%，為半年高位。1-2月，全國房地產開發投資按年增長38.3%，其中住宅投資增長41.9%；商品房銷售面積按年增長1.05倍，其中住宅銷售面積增長1.08倍。國家統計局發言人指，房地產市場有條件、有基礎進一步持續健康發展。

70城新房價格指數按年漲幅為4個月高

路透根據國家統計局公布數據測算，2月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年比升4.3%，為四個月高點，漲勢延續65個月；按月則升0.4%，亦高於上月的0.3%，且為半年高位。

經測算，2月新建住宅價格指數按月上升的城市有56個，1月為53個；持平的有兩個，1月為3個；下跌的城市為12個，1月有14個。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，據測算，2月一線城市新建商品住宅銷售價格按月升0.5%，上月0.6%。二手住宅按月升1.1%，上月漲1.3%，其中，北京、上海、廣州和深圳新房價格分別上升0.7%、0.5%、0.9%和0.1%，二手房上升1.2%、1.3%、1%和0.9%。

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31個二線城市新建和二手住宅銷售價格按月均升0.4%，與上月一致。35個三線城市新建和二手住宅銷售價格按月分別上升0.3%和0.2%，上月為0.2%和0.3%。

國家統計局：樓市有條件持續健康發展

另外，今年首兩個月，全國房地產開發投資13986億元（人民幣，下同），按年增長38.3%；比2019年1-2月份增長15.7%，兩年平均增長7.6%。其中，住宅投資10387億元，增長41.9%。

1-2月份，商品房銷售面積17363萬平方米，按年增長1.05倍；比2019年1-2月份增長23.1%，兩年平均增長11.0%。其中，住宅銷售面積增長1.08倍。商品房銷售額19151億元，增長1.33倍；比2019年1-2月份增長49.6%，兩年平均增長22.3%。其中，住宅銷售額增長1.44倍。

國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人劉愛華介紹，房價、房地產投資、土地成交等房地產市場各個領域，今年1-2月份也都受到了去年同期低基數的影響，所以有不同的表現。

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總體上看，今年《政府工作報告》對解決好大城市的住房突出問題，完善住房市場體系、保障體系都進行了安排和部署。各地區各部門也按照因城施策的原則和要求，堅持問題導向，根據各地房地產市場不同的表現，及時采取各項調控措施，切實加強住房政策和人口、土地、金融政策的協同，相信在堅持房住不炒的大原則指引下，房地產市場有條件、有基礎進一步持續健康發展。

責任編輯：尹航

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