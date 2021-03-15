【大灣區】廣東「派錢」招港青北上就業 額外月給千元津貼（第二版）

▲ 【大灣區】廣東「派錢」招港青北上就業 額外月給千元津貼

全國人大審議通過的國家十四五（2021-2025）規劃綱要，提出要便利港澳青年到大灣區內地城市就學就業創業；廣東省政府周一（15日）公布的3.0版「促進就業九條」中，其中一條便為此訂出具體措施－－香港與澳門青年在廣東就業，或可享有最高每月不過1000元（人民幣，下同）的津貼。

（新增末段有關粵港澳醫療服務合作）

廣東省政府周一舉行記者會，省人力資源社會保障廳副廳長楊紅山公布《廣東省進一步穩定和擴大就業若干政策措施》、即通稱的3.0版「促進就業9條」的細節。這些措施包括：

減輕企業負擔穩定就業崗位

推動經濟發展擴大就業供給

鼓勵創業和多渠道靈活就業

促進高校畢業生等群體就業

對就業困難群體實施托底幫扶

發揮粵菜師傅、廣東技工、南粵家政等工程促就業功能

大力提升勞動力技能水平

強化公共就業服務供給

強化就業工作組織領導

當中在促進高校畢業生就業方面，楊紅山指出，廣東不僅將進一步擴大國有企業招聘應屆高校畢業生數量，還將鼓勵留學生和港澳青年到廣東省就業。

根據廣州日報報道，為支持香港特區政府開展「大灣區青年就業計劃」，擬於計劃實施期間，對參加計劃的約2000名香港青年學生，按不超過每人每月1000元（折合港幣1190元）的標準發放生活補助，最高每人可補貼1.8萬元（折合港幣近2.15萬元），具體標準由各地結合實際確定。

港府在最新一份《施政報告》中提出「大灣區青年就業計劃」，共提供2,000個名額，當中約700個為創科職位，餘下歸類為一般職位，政府會按每名獲聘畢業生，向企業發放每月1萬元津貼，為期最長18個月。

配合港府「大灣區青年就業計劃」

截至目前，已有約200多間企業向計劃秘書處登記表示有意參與計劃，職位空缺約1,600個，而約860個是創科職位。

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同時，廣東省政府在「促進就業9條」中又指，將加大力度，實施就業優先、鼓勵創業、提升技能、促進重點群體就業等措施。其中，特別將三項工程單列一條：發揮「粵菜師傅」、「廣東技工」、「南粵家政」等工程促就業功能。

措施特別明確，中等職業學校、技工院校應屆畢業生到粵東粵西粵北地區就業，符合條件的可參照高校畢業生申請每人5000元標準的基層就業補貼，支持符合條件的員工制家政企業申請最高額度500萬元的創業擔保貸款。

另外，隨著粵港澳大灣區建設的加速，區內居民交流日益密切，粵港澳3地正探索建立跨境醫療服務系統。深圳媒體報道，深港已在指定醫院試行電子病歷互通、下一步還擬試驗實施「港藥通」，便利北上定居或就業、經營業務的港人，可享受更佳的醫療服務。詳見【下一頁】

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責任編輯：鄧國強

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