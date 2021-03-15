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【大灣區】深圳試行病歷通、港藥通  便利北上港人睇醫生

社會熱點 18:35 2021/03/15

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【大灣區】深圳試行病歷通、港藥通  便利北上港人睇醫生

隨著粵港澳大灣區建設的加速，區內居民交流日益密切，粵港澳3地正探索建立跨境醫療服務系統。深圳媒體報道，深港已在指定醫院試行電子病歷互通、下一步還擬試驗實施「港藥通」，便利北上定居或就業、經營業務的港人，可享受更佳的醫療服務。

深圳媒體報道，深圳市已正式審議通過《關於加快推動醫療服務跨境銜接的若干措施》，包含3大層面11項措施，覆蓋醫療一體化融合建設的方方面面。在可見的未來，大灣區優質醫療資源將更加普惠，港澳籍居民在深就醫更便捷，醫療體制銜接將更順暢，共繪「健康灣區」藍圖。

根據《關於加快推動醫療服務跨境銜接的若干措施》要求，深圳與港澳兩地將進一步推動跨境醫療資源的便捷流通，推動衛生健康規則銜接貫通。

提供香港電子病歷  方便深圳指定醫院診斷

今後，類似於「長者醫療券」的這類跨境對接醫療服務，範圍和種類將繼續擴大。此外，深港還將探索跨境就醫轉診、急救轉運以及跨境醫療費用結算的解決。這意味著港澳居民在深圳工作、生活將獲得更加便利的醫療保障。

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【大灣區】廣東「派錢」招港青北上就業 額外月給千元津貼

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對此，香港大學深圳醫院醫療服務及教學副院長李詠梅指出，深港醫療服務的一體化正在加速推進中，「去年疫情高峰期，港大深圳醫院順應需求，推出了「香港醫管局在粵慢病患者覆診特別支援計劃」，為不能返回香港就醫的醫管局慢病覆診患者，提供就地醫療服務。

截至目前，已經服務患者7000多人次，現在這支援計劃仍然在實施中，深受患者歡迎。

此外，李詠梅還提到深港首次實現了電子病歷互通，她強調這將是深港醫療合作「里程碑」式的事件，「這一步非常關鍵，將為未來兩地醫療互通互融，打下重要的基礎」。

深圳亦正推動「港藥通」，即內地就診港人，可享用香港註冊上市藥物。

在深圳就診  或可用香港註冊上市藥物

港大深圳醫院是首家「國際新藥准入」試點機構。李詠梅指，在擬行制度之下，可授權深圳使用香港已經上市的藥品。目前，該院正積極配合廣東省、深圳市藥監部門，推進在港已上市藥品器械臨床應用准入申請，制定使用後不良反應報告及管理制度。

「首批將有10多種國際新藥落地深圳，涵蓋腫瘤、罕見病、呼吸道疾病等多個病種。目前，審批流程已接近尾聲，『港藥通』應該會在近期推出」，李說。

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深圳市衛健委透露，深圳已在加快通過特區醫療條例的立法，突破技術方面准入方面限制，減少限制跨境藥物、醫療設備和技術的條框。

下一步，深圳還將鼓勵更多港澳醫療服務機構來深辦醫，擴展醫療合作平台，給患者帶來更多元化的選擇。設址阪田的香港中文大學（深圳）醫院，佔地面積超9萬平方米，規劃床位3000張，預計2026年底建成開業，將引進港中文大學腦神經血管中心等優勢重點學科。

位於西麗剛開業不久的深圳禾正醫院，也是一家港資民辦醫院，規劃床位1200張，未來將打造脊柱微創中心、結節中心等六大重點專科中心。

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大灣區發展今年提速  香港要這樣才不失機遇

責任編輯：鄧國強

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