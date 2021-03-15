美謀建「亞洲北約」？美國務卿與防長聯署這樣談中國

▲ 美國國務卿布林肯（左）與國防部長奧斯汀（右）香港時間周一（15日）起造訪亞洲。

美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀香港時間周一（15日）起造訪亞洲。兩人聯合投書美媒表示，這趟行程旨在重振美國與友邦和夥伴的關係；倘盟友團結，應對中國挑戰和威脅的力量會更強大。

布林肯（Antony Blinken）與奧斯汀（Lloyd Austin）周一分別抵達日本東京，進行上任以來首場海外訪問。外電指，他們此行將嘗試團結亞洲重要盟友，共同應對中國，有評論形容美方欲構建「亞洲版的北約」，與中國角力。

布林肯與奧斯汀 周一起訪問日韓等國

法新社報道，布林肯和奧斯汀這次出訪有各自的行程，但第一站都是日本，兩人將在此地會面，與日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫、首相菅義偉舉行對談。

接著兩人都將前往南韓，但奧斯汀之後將飛往印度，布林肯則將返回美國與中國官員對談。

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華盛頓郵報（Washington Post）周一刊出奧斯汀與布林肯的聯合投書，兩人表示將尋求「重振我國與友邦及夥伴的關係」。

兩人寫道，「我們的聯盟就是我軍所稱的『戰力加乘因子』（force multipliers），有聯盟可比沒聯盟達成更大的成就。地球上沒有國家擁有與我國類似的聯盟和夥伴網絡。忽視這些關係將構成巨大戰略錯誤。運用我們的時間和資源來改造、重建聯盟，以確保盟友關係盡可能穩固和有效，這麼做是明智之舉。」

此外，這次美方出訪目的，被指也包含展現一個抗衡中國挑戰的聯合陣線。兩人寫道，「當我們必須反擊中國的挑戰和威脅時，集結我們的力量能使我們更壯大」。兩人在文中點名新疆、西藏、香港、台灣及南海等連串議題。

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他們指出，「我們若不果斷行動並帶頭領導，北京將採取行動」。

美欲與日韓強化聯盟關係 應對中國挑戰

布林肯與奧斯汀抵達亞洲前，美國、日本、印度、澳洲4國剛舉行完「四方安全對話」（The Quad）領袖峰會。這個非正式聯盟被認為是要抗衡中國與日俱增的影響力。

布林肯在東京與首爾的活動大致會以視訊方式進行。他將透過視訊會議對日本商業領袖和記者發表演說，但會和官員親自見面。

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五角大廈則表示，奧斯汀會和印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）在德里（Delhi）會面，試圖深化與印度的夥伴關係。印度與中國的關係在去年喜馬拉雅山區發生奪命衝突後曾惡化。

布林肯結束首爾行程後將返回美國，偕同拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會面。

責任編輯：鄧國強

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