▲ 全球首款重組新冠疫苗 中國科學院研發獲批緊急使用

內地傳媒報道，中國科學院微生物研究所與合作企業聯合研發的，重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）日前獲批在國內緊急使用。這是中國第4款獲批緊急使用的新冠病毒疫苗，也是國際上第一個獲批臨床使用的新冠病毒重組亞單位蛋白疫苗。

中科院微生物所介紹，新冠肺炎疫情暴發以來，中國科學院院士高福、微生物所研究員嚴景華、戴連攀等專家率領團隊，設計了針對β冠狀病毒感染性疾病的通用疫苗構建策略。基於該基礎研究，微生物所與合作企業聯合研發新冠病毒重組亞單位蛋白疫苗，擁有疫苗的獨立知識產權。這也是中國之前公佈的其中一條新冠疫苗研發技術路線的產品。

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這款重組疫苗已於去年10月完成I、II期臨床試驗。結果顯示疫苗全程接種後，無嚴重不良反應發生，符合亞單位疫苗不良反應小的特點，且產生的中和抗體水平，與目前國際上重組蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相當，達到國際先進水平。

疫苗於去年11月起陸續在中國及烏茲別克斯坦、巴基斯坦、厄瓜多爾、印尼等多國啟動III期臨床試驗，計劃接種人數2.9萬例。目前III期臨床試驗進展順利，特別是獲得了首個試驗啟動國家烏茲別克斯坦的高度認可。

重組疫苗生產採用工程化細胞（CHO）生產重組蛋白，不需要高等級生物安全實驗室生產車間，生產工藝穩定可靠，可以快速實現國內外大規模產業化生產，能降低疫苗生產成本，並方便存儲和運輸。

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責任編輯：連兆鋒