▲ 沙塵暴令中國北方17省「變火星」 防護林為何沒用？

中國北方17省出現罕見沙塵暴天氣，嚴重程度是為中國10年之最。北京、天津等地受一片濃厚橙黃色籠罩，民眾驚呼「一覺醒來彷彿身在火星！」中國近年已很少出現嚴重沙塵暴，今次北方防護林沒有起到作用，專家解釋是受到蒙古國強氣旋影響，防護林貼近地面作用有限。

中央氣象台周一（15日）發出黃色預警，表示新疆、內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中多省局部有強沙塵暴。北京周二（16日）上午已回復藍天，但根據氣象監測，周五至周六（19至20日）到來的冷空氣可能還會帶來一次沙塵天氣。

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北京10年最強沙塵暴突襲 「一覺醒來去了火星」

今次沙塵暴源自外蒙古。中國國家林業和草原局，荒漠化監測中心衛星影像和地面監測評估顯示，蒙古國西南部周日（14日）上午發生沙塵暴天氣，沙塵隨氣流向南移動，當日傍晚進入中國。蒙古國周一表示，沙塵暴天氣已造成9人死亡、近590人失蹤。沙塵暴目前還在繼續向東南移動，會陸續影響吉林、黑龍江、河南、山東等地。

中國已多年沒有出現嚴重沙塵暴，今次防護林為何沒有發揮作用？中國氣象局環境氣象中心主任張碧輝表示，此次強沙塵暴天氣，主要是由於前期蒙古國及中國西北地區氣溫偏高，同時氣候乾燥，又受到較強蒙古氣旋的影響，為沙塵暴天氣創造了有利的熱力和動力條件。

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張碧輝解釋，防護林主要是近地面的，地表植被的變化對整個風場的影響非常有限，相對於此次非常強的天氣過程來說，防護林的影響能力非常低。

他指，這並不是一次常態化的天氣過程；近年得益於中國植樹造林、防沙治沙工作的整體推進，沙塵天氣得到了明顯的改善，但在非常不利的氣象影響下，還是出現了大範圍、高影響的沙塵暴天氣，這也是極端氣候對大氣環境影響的表現。

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責任編輯：連兆鋒