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美前亞太助卿:中美高層會晤為「試探」 非「談判」

即時中國 11:16 2021/03/16

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中美高層阿拉斯加周四（18日）會晤在即，前美國國務院亞太助卿拉塞爾（Daniel Russel）周一（15日）表示，該會晤的對話應比正式會面時更「坦率」，應被視為兩國相互試探、尋求交集，而非談判解決問題。

現為亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）國際安全及外交部門副主席的拉塞爾透過書面形式表示，阿拉斯加會晤是中美最高級別外交官員討論各自世界觀及優先關注事項，並互相聆聽的機會，應將是次會晤視為「試探交流」，而非「解決既有問題的談判」。雙方或只是尋求交集、審視各自策略，而非啟動「結構性雙邊對話。」

【中美會談】美方4招欲逞強 中國有籌碼下盤好棋（第三版）

美謀建「亞洲北約」？美國務卿與防長聯署這樣談中國

他列舉前總統奧巴馬（Barack Obama）時期美中戰略與經濟對話（S&ED）的慣例，指中美高層提出會在開幕前一日非正式共進晚餐，指此類對話更直白坦率，比正式代表團會晤時的「照本宣科」更有用。

拉塞爾又補充指，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與總統拜登關係密切，發言具權威性，兩人亦曾緊密共事，能防止中方在國務院和白宮間「選擇法院」（forum shopping，指當事人為獲有利裁判而選擇特定法院興訟）。

而早前中新社評論文章則認為，中美落實外交會晤，最高級別外交官員展開面談，可謂雙方重建關係的第一步。雖一次對話不能解決所有問題，卻是一個重要開端；即便一時間難有共識，亦可交換意見、增信釋疑，有利管控及化解分歧。

【中美會談】偏偏選在苦寒之地阿拉斯加 原來同疫情有關

【中美會談】美堅持踩中國底線 直認將遇Difficult Conversations（第二版）

布林肯在前往安克雷奇（Anchorage）前，將和防長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問日韓。

美媒早前引述美方相關官員透露，中美高層阿拉斯加會晤將討論新冠肺炎疫情、氣候變化、中國處理香港及台灣問題的情況，及中國對澳洲實施「未宣布的經濟禁運」等議題。

布林肯和蘇利文預定周四在安克雷奇會晤中國共產黨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅，為雙方高層自中美關係陷入低谷多月以來首次面談。

責任編輯：黃良潤

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