▲ 【大灣區】100秒看深中通道建設進度 2024建成媲美港珠澳（組圖，有片）

貫通深圳與中山、跨過珠江口伶仃洋的深中通道自2016年動工以來，建設穩步推進中，官方早前發布約100秒影片，可見浩大工程已見雛形。而綜合內地媒體報道，深中通道建設無論在主橋、 隧道及人工島等3方面，都取得成果，預計如期2024年建成、深圳往中山車程可壓縮至20分鐘左右，屆時能與港珠澳大橋一起、進一步分工完善大灣區交通網絡。

深中通道建設期黨委新媒體中心等媒體報道，深中通道工程已取得多方成果。

橋樑工程方面，主橋樁基、承台已全部完成，伶仃洋大橋東塔建設已完成175米，西塔完成151.4米，東錨碇頂板全部完成，西錨碇底板施工完成，進行填芯施工。 島隧工程方面，東、西人工島建設有序開展，沉管隧道已完成共7個管節沉放對接，項目沉管隧道安裝突破千米大關。

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其中，中通社指出，深中通道的其中一部份－－伶仃洋大橋西錨碇填芯施工，已全部完成，其間創造出15天澆築4.5萬立方米混凝土新速度；該大橋錨碇是目前世界上最大的海中錨碇，面積相當於17個籃球場大小。而整體「西錨碇錨體」施工，預計今年12月完成。

深中通道造價448億元人民幣

而深中通道每個標準管節長165米、寬46米、高10.6米，重量相當於一艘中型航母，也是目前世界上最寬的海底沉管隧道。而身處海平面34米以下，鋪管可做到滴水不漏。

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深中通道是粵港澳大灣區核心通道，全長約24公里，主要組成部份如下：

長6.8公里的特長海底鋼殼混凝土沉管隧道

主跨1666米伶仃洋大橋

主跨580米中山大橋

長約13公里非通航孔橋，東、西人工島

深圳機場樞紐

作為珠江口戰略性通道工程，深中通道概算總投資約448億元人民幣，是連接珠三角「深莞惠（深圳、東莞及惠州）」與「珠中江（珠海、中山及江門）」兩大功能組團之間的唯一直連通道，將以24公里的里程和20分鐘的高速打通東西岸的經濟動脈，成為助推粵港澳大灣區建設的重要引擎。

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責任編輯：鄧國強

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