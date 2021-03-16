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習近平主持中央財經委會議 要求全面監管金融活動

經濟脈搏 11:45 2021/03/16

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習近平主持中央財經委會議

中共總書記習近平昨日（15日）主持召開中央財經委員會第九次會議，研究平台經濟、碳中和等政策。會議上要求，中國平台經濟發展正處關鍵，要完善規則制度，充實反壟斷監管力量，增強監管的權威性，金融活動要全部納入監管。此外，要加強核心技術攻關，引導平台企業投入研發，強化基礎研究。

會議指出，平台經濟在發展全局中的地位和作用日益突顯，有利於提高全社會資源配置效率，推動技術和產業變革朝著信息化、數字化、智能化方向演進，有助於貫通國民經濟循環各環節。平台經濟發展的作用是積極的，同時存在突出問題，一些企業發展不規範、存在風險，監管體制不適應的問題也較為突出。

要堅持正確政治方向，把握平台經濟發展規律，建立健全治理體系，劃清底線，加強監管，反對壟斷，防止資本無序擴張；加強規範和監管，維護公眾利益和社會穩定，形成治理合力；健全完善規則制度，加快健全平台經濟法律法規，強化企業數據安全責任；提升監管能力和水平，實現事前事中事後全鏈條監管，充實反壟斷監管力量，金融活動要全部納入監管；加強平台各市場主體權益保護，督促企業承擔商品質量等責任，維護用戶數據權益及隱私權。

會議又指出，中國力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，「十四五」是碳達峰的關鍵期，要構建清潔低碳安全高效的能源體系、實施重點行業領域減污降碳行動、推動綠色低碳技術實現重大突破、完善綠色低碳政策和市場體系、提升生態碳彙能力，以及加強應對氣候變化國際合作。

京專家列中國經濟3短板 擴大內需應關注這一群體

內地2月金融數據超預期 新增社融1.71萬億

發改委：「十四五」不設具體量化增速目標 有利應對風險

責任編輯：陳建錫

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