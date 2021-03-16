約翰遜指中國對英構成巨大挑戰 符合利益時會合作（第二版）

英國周二（16日）公布脫歐後重新審視國防與外交政策的重要文件。英國首相約翰遜表示，中國對英國「開放社會」構成巨大挑戰，但在符合英國價值觀和利益方面，也將與中國合作。

約翰遜指，文件描述英國將如何加強聯盟關係、提升實力、尋求解決方案，並重新學習與價值觀相反的國家競爭的技巧。

外電報道，英國外交政策重心轉向印度太平洋地區，這份外交重點報告顯示英國希望加強在該地區的影響力，同時保持與美國強大聯結。隨著外交政策向印太傾斜，約翰遜下月底將訪問印度，為脫歐後首次外訪。

這份長達100頁的外交和國防藍圖，是冷戰結束以來，英國對外交與國防政策的最大規模檢視，將陳述約翰遜希望站在重振以規則為基礎、基於合作和自由貿易的國際秩序的最前沿。

路透形容，這次政策檢視，令英國與中國背道而馳。分析認為，英國希望在印太抗衡中國的影響力。

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英國當局表示，印太地區「越來越成為全球地緣政治中心」，強調英國將派遣一艘航母前往該地區，並宣布約翰遜將在4月底訪問印度。約翰遜原定1月訪印，因新冠肺炎疫情推遲，但希望在6月G7領導人會議前成行，預料印度總理莫迪將會獲邀出席峰會。

報道認為，圍繞香港問題、中國政府補貼行業、中國對英國投資的安全疑慮等，中英關係已嚴重受損。而英國籌劃派遣伊麗莎白女王號航母到亞洲，將升高南海的軍事緊張氣氛。

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責任編輯：林佩怡

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