中美6G爭霸誰佔制高點  雙方團隊暗藏玄機？

中美科技戰新戰場已悄然開闢。全國人大會議日前通過的十四五（2021-2025）規劃，點名要布局6G通訊技術儲備，再對照美方亦已表明爭取先導發展6G，反映5G仍未普及商用時，中美6G爭霸已點起火頭。誰勝誰負此刻難估計，但只要看看兩國6G科技探索團隊，大概可更多了解雙方力度有多大。

國家十四五規劃綱要明確提到，內地在加快5G網絡規模化部署的同時，亦要前瞻佈局6G網絡技術儲備。

南京郵電大學原校長楊震表示，6G能提供5G無法提供的全球覆蓋，且比5G提升10倍以上到厘米級的定位精度，能更好應用於人工智能AI技術，是下一代通訊科技的重點。

值得注意是，美國特朗普（Donald Trump）政府後期已意識到，美方此前未能阻止中國在5G技術推動上脫穎而出，為免歷史重演，美方要率先發展6G技術、以利美國重拾在無線通訊技術的領先優勢。

中國研發特色：公私營共同努力

這些表述反映，中美實際已展開6G科技的競賽，兩國誰在主力推動6G技術誕生，亦已漸見端倪。

當中，中國公私營機構都在啟動相關研究。2020年初時，國家科技部便宣布成立6G技術研發推進工作組和總體專家組，正式啟動6G技術研發工作，主要負責提出6G技術研究布局建議與技術論證，為重大決策提供諮詢與建議。

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華為執行長任正非則多次表示，很久前便已投入6G技術研發，並已在加拿大渥太華研究中心展開6G技術研究，同時與該國頂尖研究大學就6G技術研發展開學術性對話。除加拿大外，華為也在法國建置了一座新6G研發中心。

此外，2020年6月，華為宣布與中國聯通、銀河航天達成了空天地一體化戰略合作夥伴協議，共同發展6G領域。

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中興通訊同樣不落人後，早於3年前便組織團隊針對次世代通訊技術展開研究；也於2020年中與中國聯通簽署6G戰略合作協議，將共同探索6G技術趨勢及願景，針對6G高潛力關鍵技術，包括空天地一體化技術、THz通訊技術、可見光通訊技術等內容展開研究。

除上述兩大巨擘外，包括紫光展銳、Vivo、大唐通信等多家業者也先後投入6G領域研究。

美國戰略：跨國合作 形成6G聯盟

至於美國方面，則由業界展開跨國合作推進6G研究。蘋果（Apple）已於2020年底時加入由美國電信產業解決方案聯盟（ATIS）籌組的次世代聯盟（Next G Alliance），旨在提升美國在6G領域的領導地位。

除蘋果外，該聯盟還匯集了Google、微軟（Microsoft）、Facebook、AT&T、高通（Qualcomm）等美國科技巨擘，甚至還有南韓三星電子（Samsung Electronics）以及歐洲網通設備供應商愛立信（Ericsson）及諾基亞（Nokia），但並沒有任何一家中國業者。

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而次世代聯盟成員之一的諾基亞也同時領導著由歐盟資助、名為Hexa-X的無線技術項目，以推動6G發展，其他成員還包括愛立信、西門子（Siemens）、英特爾（Intel），行動電信商Orange、Telefonica等。

另外，英國薩里大學（University of Surrey）也於月前設置6G創新中心，南韓科學技術ICT部於2021年1月宣布將投資推進6G核心技術開發事業，日本則計劃2020財政年度第三次補充預算中預留500億日元（約4.6億美元）用於促進6G技術研發，並強化公、私部門合作。

不過，中國工信部部長肖亞慶認為，6G技術目前仍屬於探索階段，並強調中國亦將持續與國際互動合作，推動共同的標準、遠景的需求，希望與全球互相交流、探討，共同促進新發展。

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責任編輯：鄧國強

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