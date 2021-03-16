  • 27°C
香港時間 : 2021316日 (二) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美6G爭霸誰佔制高點  雙方團隊暗藏玄機？

經濟脈搏 12:28 2021/03/16

分享：

中美科技戰新戰場已悄然開闢。全國人大會議日前通過的十四五（2021-2025）規劃，點名要布局6G通訊技術儲備，再對照美方亦已表明爭取先導發展6G，反映5G仍未普及商用時，中美6G爭霸已點起火頭。誰勝誰負此刻難估計，但只要看看兩國6G科技探索團隊，大概可更多了解雙方力度有多大。

國家十四五規劃綱要明確提到，內地在加快5G網絡規模化部署的同時，亦要前瞻佈局6G網絡技術儲備。

南京郵電大學原校長楊震表示，6G能提供5G無法提供的全球覆蓋，且比5G提升10倍以上到厘米級的定位精度，能更好應用於人工智能AI技術，是下一代通訊科技的重點。

值得注意是，美國特朗普（Donald Trump）政府後期已意識到，美方此前未能阻止中國在5G技術推動上脫穎而出，為免歷史重演，美方要率先發展6G技術、以利美國重拾在無線通訊技術的領先優勢。

中國研發特色：公私營共同努力

這些表述反映，中美實際已展開6G科技的競賽，兩國誰在主力推動6G技術誕生，亦已漸見端倪。

當中，中國公私營機構都在啟動相關研究。2020年初時，國家科技部便宣布成立6G技術研發推進工作組和總體專家組，正式啟動6G技術研發工作，主要負責提出6G技術研究布局建議與技術論證，為重大決策提供諮詢與建議。

【十四五規劃】抗美科技戰 戰略新興產業佔GDP飆至17%

【十四五規劃】中美科技戰7大戰場曝光 中國加大注碼（第三版）

華為執行長任正非則多次表示，很久前便已投入6G技術研發，並已在加拿大渥太華研究中心展開6G技術研究，同時與該國頂尖研究大學就6G技術研發展開學術性對話。除加拿大外，華為也在法國建置了一座新6G研發中心。

此外，2020年6月，華為宣布與中國聯通、銀河航天達成了空天地一體化戰略合作夥伴協議，共同發展6G領域。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

中興通訊同樣不落人後，早於3年前便組織團隊針對次世代通訊技術展開研究；也於2020年中與中國聯通簽署6G戰略合作協議，將共同探索6G技術趨勢及願景，針對6G高潛力關鍵技術，包括空天地一體化技術、THz通訊技術、可見光通訊技術等內容展開研究。

除上述兩大巨擘外，包括紫光展銳、Vivo、大唐通信等多家業者也先後投入6G領域研究。

美國戰略：跨國合作 形成6G聯盟

至於美國方面，則由業界展開跨國合作推進6G研究。蘋果（Apple）已於2020年底時加入由美國電信產業解決方案聯盟（ATIS）籌組的次世代聯盟（Next G Alliance），旨在提升美國在6G領域的領導地位。

除蘋果外，該聯盟還匯集了Google、微軟（Microsoft）、Facebook、AT&T、高通（Qualcomm）等美國科技巨擘，甚至還有南韓三星電子（Samsung Electronics）以及歐洲網通設備供應商愛立信（Ericsson）及諾基亞（Nokia），但並沒有任何一家中國業者。

大灣區大學落戶東莞2023開課  同國家打科技戰有關？

【兩會】蔗糖產業都關科技創新事？李克強：不惜重金研究突破

而次世代聯盟成員之一的諾基亞也同時領導著由歐盟資助、名為Hexa-X的無線技術項目，以推動6G發展，其他成員還包括愛立信、西門子（Siemens）、英特爾（Intel），行動電信商Orange、Telefonica等。

另外，英國薩里大學（University of Surrey）也於月前設置6G創新中心，南韓科學技術ICT部於2021年1月宣布將投資推進6G核心技術開發事業，日本則計劃2020財政年度第三次補充預算中預留500億日元（約4.6億美元）用於促進6G技術研發，並強化公、私部門合作。

不過，中國工信部部長肖亞慶認為，6G技術目前仍屬於探索階段，並強調中國亦將持續與國際互動合作，推動共同的標準、遠景的需求，希望與全球互相交流、探討，共同促進新發展。

【中美科技戰】美AI國安委員會：大學要防中國竊敏感技術 京曾這樣說

拜登式科技戰略曝光：不讓中國獲「領袖技術」

【兩會2021】李克強提十四五國家戰略支撐：科技自立自強

【兩會2021】十四五科技自立戰略曝光  設大灣區等4大國家科學中心

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

烏克蘭把西奇收歸國有 中美科技戰第三國「開火」
今日
烏克蘭把西奇收歸國有 中美科技戰第三國「開火」
【十四五規劃】抗美科技戰 戰略新興產業佔GDP飆至17%
2021/03/14
【十四五規劃】抗美科技戰 戰略新興產業佔GDP飆至17%
大灣區大學落戶東莞2023開課 同國家打科技戰有關？
2021/03/14
大灣區大學落戶東莞2023開課 同國家打科技戰有關？
【航天科技】中國火箭再邁一大步 成功發射遙感三十一號04組衛星
2021/03/13
【航天科技】中國火箭再邁一大步 成功發射遙感三十一號04組衛星
拜登升級科技戰？美認定華為等5企「威脅國安」
2021/03/15
拜登升級科技戰？美認定華為等5企「威脅國安」
創新科技及應用 科技產品 經濟 科技戰 大學 人工智能 通訊科技 5G 6G 特朗普

下一篇文章

習近平主持中央財經委會議 要求全面監管金融活動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中美2021爭霸升級 美經濟增速或45年來首超中國？
中美2021爭霸升級 美經濟增速或45年來首超中國？
內地首兩月經濟指標大幅回升 政經因素與基數效應共同作用
內地首兩月經濟指標大幅回升 政經因素與基數效應共同作用
【大灣區】廣州地鐵18號線跑出時速176公里 研接港珠澳橋口岸（組圖）
【大灣區】廣州地鐵18號線跑出時速176公里 研接港珠澳橋口岸（組圖）
內地2月70城房價按年升幅為4個月高 按月升幅創半年高
內地2月70城房價按年升幅為4個月高 按月升幅創半年高
內地首兩月經濟恢復性增長 分析指宏觀政策強調穩定
內地首兩月經濟恢復性增長 分析指宏觀政策強調穩定
【大灣區】佛山新機場選址終確定 定位西岸樞紐能起降A380
【大灣區】佛山新機場選址終確定 定位西岸樞紐能起降A380