拜登「人權牌」盟友唔撐 澳洲拒稱新疆「種族滅絕」

▲ 拜登政府擬借人權議題向中國施壓，暫未獲盟友廣泛支持

中澳關係緊張下，澳洲參議院15日以33:12大比數否決一項指控新疆存在「種族滅絕」的提案，投反對票的包括總理莫里森領導的自由黨。多名澳洲前政要均開腔，促請修補與北京的關係。外界普遍預料，美國將在中美高層會晤上大打「人權牌」，利用新疆、香港等問題向北京施壓，並為此積極爭取盟友支持。但美媒早前指，澳洲因與中國的糾紛而正蒙受經濟損失，拜登試圖安撫盟友，卻似乎未提出任何實際的支援措施。

中國外交部曾表示， 涉疆問題的本質是反暴恐、反分裂，「 種族滅絕」、「強迫勞動」等 聳人聽聞的說法源於無知和偏見，純屬政治炒作，與事實相反。

該項動議由參議員Rex Patrick提出，若獲得通話，澳洲必須呼籲中國停止對維吾爾人及其他新疆少數民族的拘禁和壓迫。執政自由黨、工黨聯手阻止動議，並認為該動議並不是解決處理人權問題的最佳方式，但將持續關注有關新疆的報道。Rex Patrick表示遺憾，並批評投反對票的政黨表現懦弱。

對於如何處理與中國的關係，澳洲前外交部長畢曉普同日出席活動時表示，不要捲入與中國不必要的、針鋒相對的口水戰中，並指該行為不明智。她指澳洲應耐心等待兩國關係降溫，有必要與中國重新接觸。前總理陸克文則表示，如今的中澳關係，一定程度上是由於澳洲是美國最親密的盟友之一這地位導致的。尤其普政府執政期間，中美關係迅速惡化。他認為，拜登政府可能會尋求與中國進行「戰略再穩定」，但這並不等於兩國交往能回歸正常。

美國印第安人500萬減剩25萬！趙立堅連日駁涉新疆指控

美媒：歐盟將就新疆人權問題 制裁中國官員

加拿大國會稱新疆發生「種族絕滅」 中方斥世紀謊言

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁