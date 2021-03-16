孟晚舟律師「最後嘗試」 尋求增加證據反對引渡

華為副董事長孟晚舟的引渡聆訊進入最後階段，在加拿大法官早前駁回有關證詞請求後，孟晚舟的法律團隊，周一（15日）尋求法院接受更多證據，以反駁美國政府對她涉嫌欺詐的說法，並承諾這是「最後嘗試」。

▲ 孟晚舟周一離開寓所，到卑詩省最高法院應訊

路透社報道，辯護律師Frank Addario周一表示，華為一名會計師的宣誓聲明將表明，在引渡孟晚舟請求中，美國未如實陳述匯豐據稱帶來的風險，證明的案件卷宗「明顯不可靠」。

加拿大檢察官Robert Frater則指出，美國的案件卷宗未指該銀行實際有損失，而且美國政府證明該銀行面臨風險時，並無需證明已遭遇任何財務損失。

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此前，法官駁回有關接受華為員工證詞的請求，但初步接受孟晚舟提出的專家報告作為證據，但需要進一步提供其關聯性說明。

加拿大應美國要求，2018年12月在溫哥華機場逮捕孟晚舟。美國指控孟晚舟涉嫌銀行欺詐，要求引渡到美國受審。

法庭周三（17日）將開始聽取辯論，討論加拿大和美國當局在訊問和逮捕孟晚舟的初期，有否不合法的步驟，孟晚舟律師認為這些步驟應該導致對她的引渡無效。而聽證階段定於5月結束，由於雙方都有可能上訴，意味著案件或拖上數年。

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責任編輯：林佩怡

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